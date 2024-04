Een cookievrije Chrome-browser heeft vertraging opgelopen, meldt Google. Het uitfaseren van zogenoemde tracking cookies van derden gaat nu pas volgend jaar plaatsvinden.

Reden voor het uitstel van de uitfasering van cookies van derden in de Chrome-browser is dat Google nog steeds in overleg is met de advertentie-industrie, ontwikkelaars en toezichthouders om een definitief plan op te stellen. Het gaat hierbij om de onderhandelingen met de Britse Competition and Markets Authority (CMA).

De techgigant hoopt naar eigen zeggen hierover met alle belanghebbenden snel tot een akkoord te komen. Dan zou de wijziging in 2025 kunnen worden geïmplementeerd. Eerder stond de definitieve uitfasering voor het derde kwartaal van dit jaar gepland, nadat ook januari dit jaar als mogelijke begindatum was genoemd.

Alternatief voor cookies

Google zoekt al enige tijd, sinds eind 2022, naar een antwoord op het probleem van tracking cookies van derde partijen in zijn browser. Deze cookies volgen het surfgedrag van gebruikers met als doel persoonsgerichte advertenties aan te bieden.

Dit soort cookies zijn daarmee een doorn in het oog van privacyorganisaties, -toezichthouders en mededingingstoezichthouders. Deze laatste autoriteit kijkt daarbij vooral naar de dominante advertentiestrategie die Google erop nahoudt.

Privacy Sandbox

Google zelf wil als alternatief voor cookies van derde partijen het eigen Privacy Sandbox-initiatief implementeren. Met deze set van tools kunnen adverteerders toch mogelijkheden krijgen voor meer doelgerichte online advertenties, waar tegelijkertijd de privacy van de eindgebruikers ten volle wordt gewaarborgd.

Privacy Sandbox van Google bestaat uit een set van doelgerichte API’s; Protected Audience, Shared Storage, Private Aggregation, Attribution Reporting en Fenced Frames.

Chrome -extensie

Eindgebruikers die overigens zelf willen testen met hoeveel cookies van derden zij op een bezochte website in Chrome te maken krijgen, kunnen hiervoor zelf de Privacy Sandbox Analysis Tool-extensie voor downloaden.

