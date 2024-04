Apple heeft tevergeefs geprobeerd een Britse rechtszaak te ontlopen. Een massaclaim die 1.500 ontwikkelaars vertegenwoordigt, zou mogelijk 785 miljoen pond (800 miljoen euro) kunnen kosten voor het Amerikaanse bedrijf. Dit zou als compensatie gelden voor de hoge kosten die Apple rekent voor transacties binnen de App Store.

Dat meldt Reuters. Apple rekent 30 procent commissie per aankoop binnen de App Store. Dit percentage geldt voor zowel betaalde apps zelf als transacties die plaatsvinden binnen apps. Die eis is machtsmisbruik tegen appontwikkelaars, stelt Sean Ennis, academicus op het gebied van marktconcurrentie en econoom. Hij bracht de zaak namens 1.500 ontwikkelaars naar het Competition Appeal Tribunal (CAT) in 2023.

Apple trachtte de zaak van de baan te krijgen, maar dat is niet gelukt. Volgens rechter Andrew Lenon is er een reële kans dat Apple daadwerkelijk te veel commissie rekent voor ontwikkelaars in het Verenigd Koninkrijk. Een besluit in deze zaak zou geen directe invloed hebben op de positie van Apple in andere markten. Desondanks zouden wijzigingen van de App Store mogelijk internationaal gelden, waardoor de rechterlijke beslissing grotere implicaties zou hebben.

Posities Apple en Google continu onder druk

Mede door juridische aanvallen van Epic Games moeten zowel Apple als Google hun appwinkels al herzien. De gamemaker blijft erop hameren dat hervorming nodig is. De rechtszaak tegen Apple van Epic heeft niet geresulteerd in fundamentele veranderingen, maar de Digital Markets Act (DMA) wel. Deze Europese wetgeving dwingt Apple tot het accepteren van third-party appwinkels op iOS en transacties die buiten de traditionele commissieconstructie vallen. De monopolie van de App Store zal dus gaandeweg afzwakken.

Als Apple alsnog te weinig actie onderneemt, kunnen de gevolgen groot zijn. De Europese Commissie onderzoekt naast Apple ook of Google en Meta mogelijk de DMA hebben overtreden. Indien dat het geval is, kan de boete oplopen tot 10 procent van de jaaromzet van het schuldig bevonden bedrijf. Dat zou voor Apple grofweg 40 miljard euro kunnen kosten, hoewel het onwaarschijnlijk is dat de EU zo ver zou gaan. Immers is de hoogste EU-boete aller tijden 4,34 miljard euro, dat Google moest betalen in 2018 wegens het misbruiken van haar machtspositie op Android.

