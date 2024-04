Epic Games wil dat de Amerikaanse rechter Google gaat dwingen de Play Store meer open te stellen voor concurrentie van alternatieve appstores. Het gamebedrijf gaat hiermee verder in zijn eerdere strijd tegen Google over alternatieve betalingsmethoden voor apps.

Volgens de nieuwe eisen vraagt Epic Games aan de rechter nu Google te verplichten om distributie van Android-apps via alternatieve apps stores gedurende zes jaar toe te staan. Ook moet de rechter ervoor zorgen dat Google zijn afspraken met toestelfabrikanten over het beperken van het preloaden van deze alternatieve app stores tot een minimum nakomt.

Vervolg juryuitspraak december 2023

Het gamebedrijf bouwt met deze vraag aan de Amerikaanse rechter voort op de juryuitspraak uit december vorig jaar. In deze uitspraak bevestigde de jury, en gaf Epic Games daarbij op alle punten gelijk, dat Google een illegaal monopolie heeft voor betalingsmethoden via zijn app-store Google Play en daarmee andere betaalsystemen dwarszit.

Epic Games heeft met Google, en ook Apple, al lange tijd een geschil over alternatieve betaalmethoden voor in-appaankopen van spelers van zijn games. Epic Games ving in de rechtszaak tegen Apple bot, hoewel deze zaak ook nog doorloopt. In de Google-zaak viel het juryoordeel dus gunstig uit.

Een definitief vonnis van de Amerikaanse rechtbank werd in januari dit jaar verwacht, maar is er nog niet. Het gamebedrijf gebruikt de nu tussenliggende periode blijkbaar om extra voorwaarden te stellen.

Google heeft al in december vorig jaar aangekondigd in beroep te zullen gaan tegen de juryuitspraak en het volgende vonnis in de Epic Games-zaak. Dit inclusief eventuele extra eisen of claims die door de gamegigant in een tussenliggende periode zouden worden gesteld.

