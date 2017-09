Galaxy Note 8 en Xperia XZ1 kunnen nu Netflix in HDR afspelen

Consumer

Er is een aantal nieuwe mobiele toestellen bijgekomen dat Netflix in HDR kan afspelen, zo ontdekte Android Police. De streamingdienst voegde de Samsung Galaxy Note 8 en de Sony Xperia XZ1 toe aan zijn lijst, twee telefoons die recent aangekondigd zijn.

De Samsung Galaxy Note 8 (op 23 augustus gepresenteerd, klik hier voor een uitgebreide blik op de telefoon) is daarmee de eerste smartphone van Samsung die beschikbaar is voor Netflix HDR. De Galaxy S8 en de Galaxy S8+ beschikken wel over een scherm dat HDR weer kan geven, maar Netflix ondersteunt het voor die modellen vooralsnog niet. Ook de meest recente tablet van Samsung, de Galaxy Tab S3,, beschikt over de benodigde technologie, maar wordt eveneens niet ondersteund.

De Xperia XZ1, die op 1 september tegelijkertijd met twee andere Sony-toestellen onthuld werd, kan dus ook in HDR afspelen. Deze smartphone beschikt over een kleiner 1080p-scherm, maar Netflix vindt dat dus ook genoeg voor HDR10-ondersteuning. Overigens ging de Sony Xperia XZ Premium voor als eerste Sony telefoon met Netflix in HDR. De beperkte lijst wordt gecomplementeerd door de LG V30. Wel moeten de telefoons om goed te werken beschikken over de nieuwste firmware voor HDR playback.

Keuzes

Als je op zoek bent naar een recentelijk verschenen toestel, dan kun je voortaan dus Netflix in HDR bekijken. Uiteraard moet je daarbij wel eerst zoeken naar films en series die de kwaliteit ondersteunen. Daarna kan je als gebruiker genieten van de betere kleuren en donkere beelden die beter tot hun recht moeten komen.

Wellicht dat er in de toekomst meer telefoon aan de lijst toegevoegd worden. Televisies die beschikken over HDR kunnen er ook gebruik van maken. Overigens moeten gebruikers die de streamingoptie willen gebruiken wel voor het duurste abonnement van Netflix kiezen. Dat kost 11,99 euro per maand, terwijl de goedkoopste versie 7,99 euro kost. Onder meer het aantal gebruikte schermen tegelijkertijd maakt daarbij het verschil: één of vier.