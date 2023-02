Vandaag kondigt Samsung twee nieuwe lijnen aan. Niet alleen de Galaxy-lijn smartphones krijgt een update, ook van de Galaxy Book komt een nieuwe lijn. Wij konden al heel even wat beter naar de Samsung Galaxy S23 en de Galaxy Book3 kijken. In dit artikel bespreken we de Samsung Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra.

Dat Samsung een nieuwe lijn van het Galaxy S-vlaggenschip introduceert aan het begin van een jaar, is geen verrassing. Dat doet het al een behoorlijke tijd. Een tijdje viel de aankondiging samen met Mobile World Congress in Barcelona, maar de laatste jaren pakt Samsung een moment voor die grote beurs. Vandaag is het dan zover, de doeken gaan van de Galaxy S23 af. Zoals vorig jaar zijn er ook nu drie modellen. De Galaxy S23, Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra.

TIP: In een separaat artikel bespreken we ook onze eerste indrukken van de Samsung Galaxy Book3, Galaxy Book3 Pro, Galaxy Book3 360, Galaxy Book3 Pro 360 en Galaxy Book3 Ultra.

Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Ons valt over het algemeen niet zo bijster veel op aan het uiterlijk van smartphones, behalve dan als ze zoals de Galaxy Flip en Fold opvouwbaar zijn. Verder zien smartphones er eigenlijk allemaal globaal hetzelfde uit. Bij de Galaxy S23 valt ons echter wel iets op. Samsung wil duidelijk de herinnering aan de Galaxy Note-lijn in leven houden. De Samsung Galaxy S23 Ultra heeft niet alleen het karakteristieke pennetje in de behuizing zitten, hij ziet er ook compleet anders uit dan de S23 en S23+. Hij heeft overduidelijk de looks van de Galaxy Note-lijn behouden.

De Samsung Galaxy S23 en S23+ lijken als twee druppels water op elkaar, met uitzondering van de vormfactor. Voor liefhebbers van de wat kleinere telefoon, is de S23 een uitstekende optie. Wij hebben geen enorm grote handen, maar de S23 houdt zeer prettig vast. De S23+ is al wat meer voor de liefhebbers van de grotere formaten. De Galaxy S23 Ultra is ten slotte nog een forse klap groter. Hieronder zie je ze naast elkaar liggen. Voor de liefhebbers van diagonalen: de S23 heeft een scherm van 6,1 inch, de S23+ van 6,6 inch en de S23 Ultra van 6,8 inch.

Een woordvoerder van Samsung deed tijdens de sessie trouwens ook nog een opvallende uitspraak over de Samsung Galaxy S23 Ultra. Hij verwacht dat die het in eerste instantie het beste doet qua verkopen. Dat is namelijk volgens hem altijd het geval. In de eerste periode na de lancering zorgt de grootste variant voor zo’n 50 procent van de verkopen. De andere 50 procent wordt verdeeld onder de twee andere formaten. Hierbij tekent hij ook nog aan dat het kleinste formaat het beduidend beter doet dan het middenmaatje. Mensen willen dus groot of klein, niet iets ertussenin.

Bij de Galaxy S23 zou bovenstaande voorspelling of verwachting overigens weleens niet uit kunnen komen. Deze dagen kwam namelijk ook naar buiten dat de smartphonemarkt er voor Samsung op basis van de eigen cijfers helemaal niet zo goed uitziet. Klanten houden de hand wat vaker op de knip. Het is nog maar afwachten of deze klanten, mochten ze de hand van de knip afhalen, dan gaan voor het duurste model, of toch iets bescheidener inkopen.

Opvallende kenmerken van de Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

We gaan in dit artikel niet alle specs van de toestellen een voor een doornemen. Wil je deze allemaal lezen, dan kun je terecht bij de lijsten met specificaties die we hieronder hebben ingevoegd. Wij pakken er een paar wat ons betreft interessante uit.

De Samsung Galaxy S23 Ultra is nog duidelijk geïnspireerd op de Galaxy Note-toestellen van vroeger.

Wifi 6E is de standaard

Allereerst is het goed om te zien dat Wifi 6E daadwerkelijk de standaard is geworden, in ieder geval voor modellen in dit segment van de markt. Alle modellen in de Galaxy S23-lijn ondersteunen deze meest recent standaard. Vorig jaar was dat overigens ook al het geval. We zullen bij de nieuwe Galaxy Book3-serie zijn dat Wifi 6E daar in vrijwel ieder model zit.

We signaleerden deze trend ook al in ons uitgebreide artikel over Wifi 6E. De adoptie daarvan (en van Wifi 6) gaat veel sneller dan van Wifi 5. Dat is een goede zaak wat ons betreft. Zeker de aanwezigheid van de 6GHz-band in Wifi 6E is erg prettig. Dat is een deel van het spectrum met weinig tot geen interferentie. Het is alleen jammer dat vooralsnog niet het volledige 6GHz-spectrum beschikbaar is in Europa. We moeten het hier doen met ongeveer de helft.

Accu’s zijn groter (op de Galaxy S23 en S23+)

Een ander opvallend feitje is dat de accucapaciteit van de Galaxy 23 en S23+ is vergroot. Waar de Galaxy S22 en S22+ het nog moesten doen met respectievelijk 3700 mAh en 4500 mAh, is dat nu 3900 mAh en 4700 mAh. De Galaxy S23 Ultra heeft evenals zijn evenknie uit de S22-lijn een accucapaciteit van 5000 mAh.

In combinatie met de nieuwe processor (waarover hieronder meer), moeten de grotere accu’s in de S23 en S23+ zorgen voor een beduidend betere accuduur. Dat was ook wel nodig, want de S22 en S22+ van vorig jaar waren geen uitblinkers op dit vlak. Eigenlijk zijn de meeste high-end Samsungs van de afgelopen jaren niet best geweest op het gebied van accuduur.

Samsung Galaxy S23 Ultra heeft de nieuwe 200MP-groothoekcamera

Camera’s zijn al enkele jaren waar het om draait bij veel smartphoneproducenten. Ook de nieuwe Galaxy S23-lijn van Samsung heeft op dit punt weer een novum te pakken. Op de S23 Ultra heeft Samsung namelijk de zeer recent aangekondigde zelf ontwikkelde 200MP-sensor ingebouwd. Dit is een van de vijf sensoren die erop zitten, heeft een groothoek van 85 graden en een hoge lichtgevoeligheid van F1.7.

Deze 200MP-sensor is overigens niet alleen bedoeld voor Samsung’s eigen smartphones. Naar verluidt gaat het bedrijf ze ook verkopen aan andere OEM’s. De kans bestaat dus dat we deze sensor op meer smartphones tegen gaan komen.

Eindelijk een Qualcomm Snapdragon

De grootste verandering van de Galaxy S23-lijn ten opzichte van de series die hiervoor kwamen is wat ons betreft de SoC die Samsung in de S23’s heeft gestopt. Dit is niet langer een Exynos-chip uit de eigen fabrieken. In alle drie de modellen zit een Qualcomm Snapdragon Gen 2.

Het belang van deze overstap zit wat ons betreft niet zozeer in betere prestaties op het gebied van benchmarks. De nieuwe SoC moet de toestellen efficiënter laten werken dan mogelijk was met de Exynos-chips, die te boek stonden als vrij hongerig als het gaat om stroomverbruik. In combinatie met de grotere accu’s verwachten we dan ook een duidelijk verschil met de vorige generaties op het gebied van accuduur. Laten we hopen dat het ‘for Galaxy’-achtervoegsel bij deze iteratie van de Qualcomm Snapdragon Gen 2 chip niet betekent dat hij onnodig hoog geklokt is en te vaak op die onnodig hoge kloksnelheid werkt. Dan zou alle potentiële winst weleens verloren kunnen gaan.

256 GB wordt de standaard

Een laatste opvallende specificatie van de Samsung Galaxy S23-lijn is de standaard opslagruimte. Naar eigen zeggen nemen foto’s en (8K-)filmpjes steeds meer ruimte in beslag. Vandaar dat Samsung heeft besloten om de 128GB-variant niet meer aan te bieden voor de S23+ en S23 Ultra. De S23 heeft deze optie nog wel, om wat voor reden dan ook.

We snappen niet helemaal waarom de S23 nog wel een 128GB-optie heeft. Uiteindelijk is het toch vooral een natuurlijke progressie van de technologie, die het mogelijk maakt om steeds meer transistors op eenzelfde oppervlakte te krijgen. Dat is de voornaamste reden waarom de opslagcapaciteit van smartphones en andere apparatuur omhoog gaat. Je stopt de grotere capaciteit erin, omdat deze voorhanden is. Waarom dat kennelijk voor de S23, die dezelfde camerasetup heeft als de S23+ en dus potentieel net zo veel opslag nodig heeft, niet gedaan is, ontgaat ons. Wellicht is het gedaan om een specifiek magisch prijspunt te kunnen aantikken voor het instapmodel van de hele serie.

Nog even voor de volledigheid, hier de opslagopties (en RAM-opties) voor de Galaxy S23-modellen, waarbij het eerste getal van ieder setje staat voor RAM, het tweede voor interne opslag:

S23: 8 + 128 GB; 8 + 256 GB; 8 + 512 GB

S23+: 8 + 256 GB; 8 + 512 GB

S23 Ultra: 8 + 256 GB; 12 + 256 GB; 12 + 512 GB; 12 GB + 1 TB

Prijzen en beschikbaarheid

Tot slot zijn er nog de prijzen en de beschikbaarheid.

De nieuwe Galaxy S23-toestellen zijn per direct verkrijgbaar bij providers, retailers en via Samsung.com. De Galaxy 23 is verkrijgbaar vanaf €949,-, de Galaxy S23+ vanaf €1199,- en de Galaxy S23 Ultra vanaf €1399,-. Wat je uiteindelijk betaalt, is afhankelijk van de configuratie die je kiest. Om aan te geven wat de bandbreedte is, de Galaxy Ultra met 12 GB RAM en een opslagcapaciteit van 1 TB moet €1819,- gaan kosten.

Hieronder voor de volledigheid nog de specsheets van de drie modellen, te beginnen met de Galaxy S23 en S23+ (opklikken voor leesbare variant):

En hier de specificaties van de Galaxy S23 Ultra (wederom opklikken om het leesbaar te maken):