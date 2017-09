Sony presenteert drie nieuwe Android-smartphones

Mobile

Sony heeft drie nieuwe smartphones gepresenteerd. Het gaat om de Xperia XZ1, de Xperia XZ1 Compact en de XA1 Plus. Die eerste twee zijn de high-end modellen van Sony, die draaien op Android Oreo en voorzien zijn van een vernieuwde Motion Eye-camera, en de laatste is een goedkoper toestel.

Sony presenteerde de smartphones tijdens de IFA in Berlijn en richt zich met de toestellen echt op de mainstream-markt.

Xperia XZ1 en XZ1 Compact

Deze twee toestellen lijken wat specificaties betreft behoorlijk veel op elkaar. Beiden zijn voorzien van een Qualcomm Snapdragon 835-processor, die 4 GB aan werkgeheugen heeft. Ook hebben de apparaten allebei 64 GB aan opslaggeheugen en beschikken ze straks over Android Oreo. Onderscheid is er vooral op het gebied van het scherm. De XZ1 heeft een 5,2-inch 1080p display met HDR-technologie. De XZ1 Compact heeft, zoals de naam al impliceert, een kleiner scherm van 4,7-inch met 720p resolutie. Het verschil in schermgrootte uit zich ook in de afmetingen van de apparaten en het gewicht ervan. De XZ1 is 156x77x7,9 mm groot en weegt 155 gram. De XZ1 Compact is 129x65x9,3mm groot en weegt 140 gram. Allebei de toestellen beschikken verder over een accu van 2700 mAh en hebben IP68-certificering.

Ook wat de camera’s betreft lopen de apparaten enigszins uiteen. Allebei zijn aan de achterkant voorzien van een Motion Eye camera, die 4K-beelden kan schieten en beschik over elektronische beeldstabilisatie. Het gaat om een 19-megapixellens. Aan de voorkant lopen ze uiteen: de XZ1 heeft een 13MP-camera en de XZ1 Compact een 8MP-camera.

Dan zijn er een paar geinige extra functies die de apparaten met elkaar delen. Het mooiste is waarschijnlijk de 3D Creator. Die laat je telefoon een 3D-scan van voorwerpen maken, die je vervolgens kan omzette naar 3D-beelden en die kunnen dan weer verzonden worden naar bijvoorbeeld een 3D-printer.

Zowel de Xperia XZ1 en Xperia XZ1 Compact zijn vanaf nu te bestellen. Vanaf eind september zijn ze wereldwijd verkrijgbaar. De Xperia XZ1 kost 699 euro en de XZ1 Compact 599 euro.

Xperia XA1 Plus

Dan is er nog een midrange toestel. Het gaat om de Xperia XA1 Plus, dat beschikt over een 23 megapixelcamera en een 5,5-inch Full HD-display. Het toestel heeft een vingerafdrukscanner op de aan/uit-knop en beschikt een riante accu van 3430 mAh. Mocht dat niet genoeg zijn, is er een Stamina Mode, die de MediaTek Helio P20 octa-core processor soms wat rustiger aan laat doen voor langere batterijduur.

Vooral de camera is interessant van dit Android Nougat-toestel: die heeft een grote 1/2,3” Exmor RS sensor voor mobiele telefoons. Het toestel is voorzien van een F2.0 lens voor foto’s bij weinig licht. Een foto maken duurt slechts 0,6s dankzij de ingebouwde Hybrid Autofocus. De Xperia XA1 Plus is ook voorzien van een 8MP camera op de voorzijde met 24mm groothoeklens zodat je makkelijk groepsselfies kunt nemen.

De Xperia XA1 Plus is verkrijgbaar voor € 349,- in drie kleuren: Gold, Blue en Black en wordt in het najaar van 2017 op de markt gebracht.