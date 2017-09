‘Eerste Intel 10nm Cannon Lake-processors verschijnen eind 2018’

Hardware

Intel zou de lancering van zijn volgende generatie processors, ook wel Cannon Lake, uitgesteld hebben. De eerste apparaten die gebruikmaken van het aankomende Intel-product zullen daardoor pas eind 2018 verschijnen. Dat beweren althans bronnen van DigiTimes.

Verkopers die op Cannon Lake rekenden, zouden door het besluit zelfs niet meer kiezen voor deze 10-nanometer architectuur van Intel. In plaats daarvan wachten zij volgens de bronnen liever op diens opvolger, de Ice Lake-CPU’s. Dat zijn de tweede generatie 10nm-processors van het chipbedrijf waarover nog vrij weinig bekend is.

Op basis van de van een stappenplan van Intel zou te concluderen zijn dat de Ice Lake-chips beschikbaar komen kort nadat de eerste generatie lanceert. Dat heeft te maken met het aanpassen van de verschijningsdatum van de Cannon Lake. Vooral partijen die gebruikmaken van een geïntegreerde GPU zullen te maken krijgen met de vertraging, zo beweren de bronnen.

Intel reageerde op de berichtgeving van DigiTimes door te stellen dat het de eerste 10nm-producten tegen het eind van 2017 zal leveren. In de eerste helft van 2018 neemt het aantal Cannon Lake-processors dat het bedrijf levert verder toe. Als deze belofte van Intel uitkomt, dan haalt het bedrijf zijn eigen herziende releasewindow. Oorspronkelijk stond Cannon Lake op de planning voor vorig jaar.

Hoop producenten

De bronnen van DigiTimes geven aan dat de partijen die Cannon Lake zullen gebruiken optimistisch zijn over het mogelijk effect van de chips op de notebookmarkt. Na een afname in verkoopaantallen de afgelopen vijf jaar, is de markt voor notebooks in 2017 stabiel. Door de 10nm-CPU’s – die waarschijnlijk een prestatieverbetering van 25 procent veroorzaken en 45 procent minder stroom verbruiken dan de huidige standaard 14nm Kaby Lake – kan er weer wat nieuws gebeuren op de markt.

Vorige maand verscheen op Techzine het bericht dat Intel al is begonnen met Ice Lake. Toen was er het gerucht dat de opvolger van Cannon Lake breder inzetbaar zou zijn dan de eerste architectuur. Cannon Lake zou vooral gericht zijn op mobiele CPU’s en moeilijk te produceren zijn.