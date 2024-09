Intel geeft crashende Raptor Lake-processors nieuwe microcode BIOS-update

Intel heeft opnieuw een microcode-update voor het moederbord-BIOS uitgebracht. Hiermee wil de chipgigant voorkomen dat 13de en 14de generaties desktop Raptor Lake-processors door oververhitting crashen en permanent beschadigd raken.

De problemen van de geplaagde chipgigant, die mogelijk wordt opgesplitst of misschien zelfs overgenomen, nemen alleen maar toe. Nu blijkt dat Intel al enige maanden problemen heeft met zijn 13de- en 14de generatie Raptor Lake-processors voor desktops.

Gamers klaagden dat hun Intel Core i9 Raptor Lake desktop-processors crashten en daarbij permanent beschadigd raakten. Ook zouden Core i5- en Core i7-processors uit deze architectuurserie mogelijk kuren vertonen.

Oorzaak van de problemen is oververhitting, veroorzaakt doordat de processors te veel elektrische spanning (voltage) krijgen en daardoor zeer snel verouderden en in kwaliteit achteruit gaan met crashes tot gevolg.

Een directe fix voor dit best wel kritische probleem is er nog niet, maar de chipgigant heeft nu een nieuwe microcode-update voor het moederbord-BIOS uitgebracht die één van de oorzaken van het probleem moet voorkomen. Deze 0x12B -update voor het moederbord-BIOS voorkomt dat de Intel CPU’s te veel energie vragen wanneer zij in ruststand staan of lichte taken uitvoeren.

Eerdere micro-code-updates voor het BIOS, 0x125 uit juni dit jaar en 0x129 uit augustus losten al andere mogelijke oorzaken op. Verder heeft de chipgigant de garantie voor de betreffende generaties Core i9 Raptor Lake desktop-processors, evenals die van hun minder krahtige broertjes Core i5 en -i7 Raptor Lake, met twee jaar verlengd.

Intel geeft aan dat de microcode-update voor BIOS door moederbordfabrikanten de komende weken geleidelijk worden gevalideerd en uitgerold. Gebruikers kunnen zelf checken of zij voor deze updates in aanmerking komen. Deze gelden voor:

Processor: Intel Core i9-14900K, Motherboard: Intel Raptor Lake Reference Board (M40919), Memory: 64GB DDR5 at 5200MT/s, Storage: ADATA* SU360, Graphics: Intel UHD Graphics 770, Graphics Driver Version: 32.0.101.5768, Display Resolution: 1280×800, Operating System: Windows 11 Pro (versie 26100.712).

Processor: Intel Core i9-14900K, Motherboard: Intel Raptor Lake Reference Board (RVP SR19), Memory: 32GB DDR5 at 5600MT/s, Storage: Samsung* 990 Pro 1TB, Graphics: MSI* RTX 4090 Suprim X, Graphics Driver Version: NVIDIA* v555.99, Resolution: 1920×1080, Operating System: Windows 11 (versie 22631.4169)

Het is niet bekend of ook de Intel Raptor Lake laptop-processors door de crashes worden getroffen. Volgens The Verge zouden hiervoor wel verschillende meldingen zijn.

