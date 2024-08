Intel schrapt Innovation-event en kondigt nieuwe processors elders aan

Intel heeft zijn komende Intel Innovation-event voor eind september dit jaar geschrapt en uitgesteld tot 2025. De belangrijkste reden hiervoor zijn kostenbesparingen. Wel worden aan de vooravond van IFA 2024 in Berlijn de nieuwe Lunar Lake-processors onthuld.

Intel moet op de kleintjes letten na tegenvallende verwachte financiële resultaten voor de tweede helft van dit jaar. Volgens de Amerikaanse chipproducent zijn de financiële verwachtingen voor de rest van dit jaar eerder overschat.

In het tweede kwartaal van dit jaar noteerde de chipproducent een stijging van de omzet met slechts één procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Daarnaast veranderde de verwachte winst over dit kwartaal van ongeveer 1,48 miljard dollar (1,35 miljard euro) in een verlies van netto 1,61 miljard dollar.

Naar aanleiding van deze resultaten werd aangekondigd 20 procent te bezuinigen op de uitgaven en maar liefst tien miljard dollar te besparen. Ook staan ongeveer 15.000 banen op de tocht.

Intel Innovation 2024 geschrapt

Een ander belangrijk slachtoffer van de noodzakelijke bezuinigingen is het jaarlijkse Intel Innovation-evenement van eind september dat dit jaar wordt geschrapt. Zo meldt PCMag. Het evenement met vele nieuwe introducties van Intel-processors vindt normaal wel opnieuw in 2025 plaats.

Wel zal Intel binnenkort nieuwe pc-processors aankondigen, namelijk de langverwachte Intel Lunar Lake-processors. Deze processors zullen het licht zien tijdens IFA 2024 in Berlijn. Ook van de Intel Arrow Lake-processors (gebaseerd op de nieuwe Lion Cove-architectuur) wordt dit jaar nog een introductiemoment gepland, geeft de chipfabrikant aan. Deze serie van pc-processors zou onder meer geoptimaliseerd zijn voor het uitvoeren van AI-taken. Onder andere met behulp van een chiplet-architectuur, hoge kloksnelheden, een on-board geïntegreerde GPU en een speciale module voor het draaien van AI-modellen.

Recent heeft Intel ook een nieuw productieproces voor zijn processors geïntroduceerd. Het Intel 18A-fabricageproces moet volgend jaar online komen.

