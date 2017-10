Sony komt met nieuwe PlayStation VR-headset

Consumer

Sony komt een jaar na de lancering van de PlayStation VR met een update voor zijn virtualrealitybril. Deze nieuwe uitvoering richt zich vooral op een nieuw ontwerp. Veel aanpassingen krijgt de nieuwe headset dan ook niet, die Sony dus aankondigde ter gelegenheid van het eenjarig bestaan.

Eén van de verbeteringen die Sony met de nieuwe PlayStation VR wil realiseren, is het gebruiksvriendelijker maken van de headset. Bij de nieuwe uitvoering levert Sony bijvoorbeeld een nieuwe Processor Unit, een extra kastje dat nodig is naast de PlayStation 4. Want ook deze spelcomputer is vereist om de PlayStation VR te laten werken.

Met de Processor Unit wordt HDR niet langer in de weg gezeten. Het kastje zorgt namelijk voor verbinding van de PlayStation VR met de PlayStation 4. Vanuit de Processor Unit wordt HDMI-kabelmanagement gerealiseerd. Daardoor is Social Screen TV-output, 3D audio processing en een Cinematic-modus mogelijk. Vooral HDR moet met dit kastje eenvoudiger te realiseren zijn.

De resolutie van de bril blijft overigens wel hetzelfde, terwijl HDR op zijn beurt een groter contrast biedt en de kleuren natuurlijker ogen. Meer gebruiksvriendelijkheid realiseert Sony door oordopjes aan de achterkant van de bril te integreren. In het huidige model kent de headphone-jack een nieuwe positie van de draad die hangt vanaf de headset naar de achterkant van het kastje.

Beschikbaarheid en prijs

Ook de kabel die de connectie met de PlayStation 4 realiseert is wat dunner. Sony maakte overigens alleen bekend wanneer de nieuwe bril in Japan verschijnt, en wel op 14 oktober. Op de pagina voor het nieuwe product belooft Sony in een later stadium met een update van de releasedatum voor Noord-Amerika te komen. Een datum voor Europa is eveneens niet bekend.

Anderzijds belooft Sony dezelfde prijzen aan te houden voor het nieuwe model. In Nederland kost de PlayStation VR momenteel 344 euro.