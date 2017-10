‘Wereldwijde pc-markt blijft verder krimpen, HP enige groeiende bedrijf’

Business

Het aantal verkochte pc’s is voor het twaalfde kwartaal op rij gedaald, blijkt uit cijfers van Gartner. In het derde kwartaal van 2017 is, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, een krimp te zien van 3,6 procent. De zwakke vraag naar aanleiding van het teruggaan naar school is daarbij een veroorzakende factor.

In totaal zou het aantal computers in het derde kwartaal van 2017 uitkomen op iets meer dan 67 miljoen eenheden. Een jaar geleden kwam het aantal nog uit op rond de 69,5 miljoen exemplaren. In de Verenigde Staten ging het aantal verschepingen jaar-op-jaar met tien procent achteruit, terwijl er in de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika een krimp van 1,1 procent te zien is. In Aziatisch-Pacifisch geldt een afname van 2,1 procent.

Per merk

Specifieke cijfers voor de fabrikanten levert Gartner ook. Daaruit blijkt dat HP Inc. de enige is die in het derde kwartaal een groei noteert ten opzichte van een jaar eerder. Dit bedrijf leverde in deze periode 14,6 miljoen pc’s, terwijl dat vorig jaar nog uitkwam op bijna 14 miljoen eenheden (4,4 procent meer). De partij die daarop volgt met de meest rooskleurige cijfers is Dell met een krimp van 0,4 procent, wat meer dan 10 miljoen exemplaren betekent. Lenovo verscheept met 14,4 miljoen computers wel meer, maar krimpt met 1,5 procent.

Vooral bij Asus is een forse krimp te zien. Deze fabrikant verscheepte negen procent minder pc’s, wat betekent dat er van 5,4 miljoen exemplaren naar 4,9 miljoen gegaan wordt. Apple en de Acer Group krimpen met respectievelijk 5,6 procent en 6,2 procent. De andere bedrijven verkopen gezamenlijk 14,1 miljoen computers, tegenover de 15,9 miljoen exemplaren dezelfde periode een jaar eerder. Dit betekent 11,4 procent minder.

Tekort

Gartner geeft daarbij aan dat de vraag vanutit bedrijven stabiel is in de Verenigde Staten, maar dat de vraag vanuit het midden- en kleinbedrijf kan afnemen vanwege de verwachte prijsstijging voor pc’s. Die komt voort uit een te kort aan componenten, met DRAM in het bijzonder. In het derde kwartaal zou het tekort toenemen in vergelijking met de eerste helft van 2017.