Pc-markt groeit 9,4 procent, tarieven mogelijk zand in de motor

De wereldwijde pc-markt zag een groei van 9,4 procent in het eerste kwartaal van 2025, met 62,7 miljoen verzonden desktops en laptops. Deze positieve cijfers werden deels bereikt doordat fabrikanten hun leveringen naar de VS versnelden in afwachting van nieuwe importtarieven. De volgende ronde hogere tarieven dreigt echter het herstel van de markt te verstoren.

Volgens de recente data van Canalys groeiden de verzendingen van notebooks met 10 procent tot 49,4 miljoen units vergeleken met vorig jaar. Desktop-leveringen stegen met 8 procent naar 13,3 miljoen units. De volumes in het eerste kwartaal kregen een boost doordat fabrikanten hun verzendingen naar de VS opvoerden, vooruitlopend op de aankondiging van de eerste ronde tarieven door de regering-Trump.

Vooruitlopend op tarieven

Lenovo en HP verhoogden hun leveringen naar de VS in het eerste kwartaal met respectievelijk 20 en 13 procent. Deze preventieve strategie stelde fabrikanten en distributiekanalen in staat voorraden op te bouwen voordat mogelijke kostenstijgingen zouden intreden.

Hoewel vergelijkbare stappen worden genomen met betrekking tot de bredere tarieven die op 9 april 2025 van kracht worden, zullen de volgende kwartalen waarschijnlijk een vertraging laten zien. Dit komt doordat voorraadniveaus normaliseren en klanten te maken krijgen met hogere prijzen. De impact van tarieven op de consumentenvraag zal naar verwachting groter zijn, aangezien de aanschaf van duurdere pc’s moet concurreren met andere uitgavencategorieën die ook prijsstijgingen ondervinden.

Marktleiders behouden posities

Lenovo behield in Q1 2025 zijn leidende positie in de mondiale pc-markt, met verzendingen van 15,2 miljoen notebooks en desktops en een sterke groei van 11 procent. HP groeide met 6 procent naar 12,8 miljoen units. Na verschillende kwartalen van jaar-op-jaar dalingen, behaalde Dell een groei van 3 procent met 9,5 miljoen verzonden units. Apple veroverde de vierde plaats met een sterke leveringsgroei van 22 procent (6,5 miljoen units) en een marktaandeel van 10,4 procent. Asus completeerde de top vijf met een groei van 9 procent en 4,0 miljoen verzonden units.

