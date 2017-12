Amazon Web Services opent tweede regio in China

Services

Amazon Web Services (AWS) kondigt de algemene beschikbaarheid van zijn tweede Chinese cloudregio aan, waarmee klanten over een andere omgeving beschikken om applicaties te draaien en data op te slaan in China. De regio bevindt zich in Ningxia en bestaat uit twee afzonderlijke availability-zones, elk bestaande uit een collectie datacenters.

Om de opening te realiseren werkt AWS samen met de lokale partner Ningxia Western Cloud Data Technology. De aankondiging komt op een opvallend moment, aangezien een maand geleden nog een aantal van de fysieke infrastructuurbezittingen verkocht werd aan een partner in China. Dit om te voldoen aan wetgeving uit het land, waarbij niet-Chinese bedrijven bepaalde zaken niet mogen bezitten of toepassen in clouddiensten. AWS blijft zijn klanten echter ondersteunen, zoals vandaag aangetoond wordt.

De regio ondersteunt alle verschillende groottes C4-, D2-, M4-, T2-, R4-, I3- en X1-instances. Bij de lancering kunnen klanten direct gebruikmaken van een groot aantal diensten. Te denken valt aan Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon EC2 Systems Manager, AWS Identity and Access Management (IAM), Amazon Relational Database Service (RDS), Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Simple Queue Service (SQS), AWS Support API, AWS Trusted Advisor, Amazon Virtual Private Cloud en VM Import.

Verschillende regio’s

AWS kent al zeven regio’s in Aziatisch-Pacifisch (andere zijn Beijing, Mumbai, Seoul, Singapore, Sydney en Tokio). Ningxia is de tweede locatie in China, een snelgroeiende markt voor technologieën. De regio kan Chinese bedrijven computing-mogelijkheden bieden, alsmede organisaties buiten het land voorzien van een omgeving voor hun technologie in China.

In de aankondiging geeft AWS aan dat er in China weliswaar dezelfde clouddiensten aangeboden worden als in andere gebieden, maar dat de Chinese regio’s geïsoleerd zijn van alle andere AWS-regio’s. Ze worden afzonderlijk beheerd door de Chinese partners. Klanten die gebruikmaken van Beijing of Ningxia gaan daarom een klantenovereenkomst aan met Sinnet of NWCD, in plaats van met AWS. Dit om te voldoen aan de overheidsvoorschriften.