LG onthult nieuwe Nano IPS HDR600 monitoren

LG heeft zijn nieuwe lijn monitoren onthuld. Het gaat om drie modellen die tijdens CES gepresenteerd worden, de beurs die 9 januari van start gaat. De lijn is gebaseerd op Nano IPS-technologie met betere kleurenreproductie, kent ondersteuning voor HDR600 en is Thunderbolt 3-compatibel.

Eén van de modellen die we terugvinden is de LG 32UK950, een 32-inch 4K UHD scherm met een 98 procent DCI-P3 kleurengamma en HDR600 ondersteuning. Door daisy chaining is het mogelijk om meerdere 4K-monitoren te verbinden. Dit betekent tevens dat Thunerbolt 3-notebooks, zoals de Apple MacBook Pro, verbonden kunnen worden met een enkele kabel. De echte details zullen tijdens de beurs onthuld worden.

Modellen voor multi-taskers en gamers

Ook zal LG de 34-inch Ultrawide 32WK95U laten zien. Het gaat hier om een 21:9 panel met 4K 5120X2160 resolutie. Deze Nano IPS-monitor beschikt eveneens over HDR600 ondersteuning en een Thunderbolt 3-poort. Hierdoor wordt 5K input tegen 60Hz met een enkele kabel mogelijk. Er wordt gebruikgemaakt van het 4-Side Edge Borderless Design en Edge-ArcLine Stand. De Ultawide 32WK95U richt zich op de multi-task professional, bijvoorbeeld een videobewerker, fotograaf of softwareontwikkelaar.

Het andere model dat LG tijdens CES zal presenteren is de 34GK950G monitor met QHD-resolutie (2560×1440). Deze gamingmonitor is eveneens gebaseerd op de Nano IPS-technologie en kent ondersteuning voor G-Sync-technologie. Veel meer details heeft LG over dit apparaat niet vrij gegeven, al lijkt een hoge refresh rate die goed overweg kan met Nvidia G-Sync aannemelijk.

Release

Voor de daadwerkelijk prestaties van de Nano IPS-monitoren, de technologie die LG introduceerde als reactie om Samsung Quantum Dot (QLED), is het nog even afwachten. Over ongeveer drie weken komen er meer specificaties naar buiten en weten we waarschijnlijk wat over de prijs en releasedatum. We houden het uiteraard in de gaten.