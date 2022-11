LG Display maakt een rekbaar beeldscherm bekend. Volgens de Zuid-Koreaanse fabrikant kan het scherm van 12 inch naar 14 inch worden verlengd.

Rekbare displays zijn te buigen en te rekken. Sommige analisten zien de displays als de volgende stap in beeldschermtechnologie. LG Display en 20 Zuid-Koreaanse onderzoeksorganisaties werken sinds 2020 aan een rekbaar model. Het prototype werd onlangs onthuld.

Toepassingen

Het scherm is gebaseerd op een flexibel substraat. De elasticiteit is vergelijkbaar met rubber. LG Display vertelde dat het substraat werd ontwikkeld met behulp van silicium materialen die gewoonlijk worden toegepast in contactlenzen.

Volgens de organisatie verhoogt het substraat de elasticiteit van het scherm aanzienlijk. LG Display gebruikte kleine LED-lampjes als lichtbron, waardoor het rekbare scherm bestand is tegen schokken.

De fabrikant zei dat de circuits zijn geconfigureerd als veren in plaats van rechte lijnen om buigen en vouwen toe te staan. Volgens de organisatie is de display bruikbaar voor apparaten met ongelijke oppervlakken, waaronder meubels, kleding en wearables.

Flexibele displays winnen terrein

Voorbeelden van toepassingen zijn outfits voor eerstehulpverleners met gemonteerde schermen om real-time informatie door te geven aan een omgeving. LG Display legde uit dat het beeldscherm ook ontworpen kan worden met uitstekende knoppen voor touchbediening, waardoor blinde en slechtziende mensen touchscreens op schaal kunnen gebruiken.

Toen Samsung de buigbare Galaxy Fold in 2019 lanceerde stuitte de organisatie op kritiek. De markt was sceptisch over de robuustheid van een vouwbaar scherm. Inmiddels winnen buigbare schermen steeds meer terrein.

Naar eigen zeggen verkocht Samsung in 2021 meer dan een miljoen vouwbare smartphones. De markt is overduidelijk geïnteresseerd in flexibele displays. Rekbare schermen kunnen de volgende grote stap zijn.

