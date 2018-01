Apple verkoopt voortaan Linksys Velop mesh wifi-systeem

Networking

Apple zal voortaan Linksys’ Velop mesh wifi-systeem in zijn winkels verkopen. Daarmee wijkt het merk af van zijn beleid om alleen de eigen AirPort-routers aan te bieden. 9to5Mac ontdekte dat de routers voortaan in de Apple Store en online te vinden zijn.

Waarschijnlijk komt het besluit om Linksys Velop in de winkels te leggen voort uit het plan van Apple om te stoppen met het AirPort-team. Bloomberg berichtte eerder op basis van anonieme bronnen over het beëindigen van het team. Daardoor zou de hardware ook niet meer voorzien worden van updates. Sindsdien is de AirPort-hardware inderdaad niet meer geüpdatet.

Wel kwam Apple sporadisch met firmware-updates voor de AirPort Express, Extreme en Time Capsule. Dat is onder meer nodig voor het adresseren van kwetsbaarheden als KRACK en Broadpwn. Anderzijds zien we dat de bijbehorende app, AirPort Utility, niet geoptimaliseerd is voor het grotere scherm van de iPhone X.

9to5Mac vroeg Apple om een reactie op het verkopen van een mesh-systeem van een derde partij en de toekomst van de AirPort-lijn. Het bedrijf geeft aan dat de AirPort-producten geliefd zijn en te koop zullen blijven. Apple ziet connectiviteit als iets belangrijks. Daarom wordt voortaan een andere optie aangeboden die geschikt is voor grote huizen. Veel meer details deelt Apple niet.

Beschikbaarheid

Apple biedt twee verschillende pakketten van de Velop-systemen aan. In de ene bundel vinden we twee nodes, terwijl er in de andere bundel drie nodes aanwezig zijn. De eerste set kost 299,95 euro, de andere 429,95 euro. Waarschijnlijk kiest Apple voor de Linksys mesh-routers omdat er vaker met moederbedrijf Belkin samengewerkt is aan accessoires.

Eerder testte Techzine het Linksys Velop mesh wifi-systeem. De producten kregen een Gold Award. In onze review lees je waarom we te spreken zijn over het mesh wifi-systeem.