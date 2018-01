VMware maakt oplossing voor managen IoT algemeen beschikbaar

Services

VMware kondigt de algemene beschikbaarheid van Pulse IoT Center aan. Deze Internet of Things (IoT)-oplossing is bedoeld voor enterprises en helpt IT- en operational technology (OT)-organisaties met het beheren, monitoren en beveiligen van de IoT-gebruikstoepassingen.

VMware Pulse IoT Center is de eerste oplossing die valt onder een nieuwe familie VMware IoT-oplossingen. Voor de algemene beschikbaarheid van Pulse IoT Center testte het bedrijf de functionaliteit met klanten en partners, door sinds juni 2017 een bètaversie aan te bieden. Inmiddels is er dus genoeg getest om alle klanten kennis te laten maken met Pulse IoT Center.

Het bedrijf kondigde eerder al aan zijn managementdiensten voor datacentra, mobiel en cloud uit te breiden naar IoT. De bedoeling is om de infrastructuur te managen en teams een complete controle te bieden over de IoT-infrastructuur. Zo wil VMware een andere product dan andere bedrijven bieden, die juist voor analyse-tools zorgen.

Partners

Eén van de partijen die gebruikmaakt van de oplossing is Harman. Dit bedrijf gebruikt VMware Pulse IoT Center voor het complementeren van zijn Smart Retail-aanbod. De Smart Retail-oplossing van Harman helpt retailers bij het beter begrijpen van klanten. Dit gebeurt door gebruik te maken van IoT-sensoren.

De sensoren, zogeheten directional sensoren en Grid-eye sensoren, worden gebruikt voor een video-analyse engine, wat onder meer leidt tot een map met real-time inzichten. Ook wordt het mogelijk om de voorraad te optimaliseren en de energiekosten te reduceren. Door het beheren en monitoren van IoT-technologie in real-time moet het platform gebruikers inzichten geven in alle toepassingen die geassocieerd worden met de Smart Retail-ervaring.

Er zijn ook overeenkomsten gesloten met andere bedrijven om met meer oplossingen te komen. Het bedrijf noemt ADLINK, Dell EMC, Eurotech, Fujitsu, Samsung en SAP als voorbeelden. VMware belooft meer details over de samenwerkingen in de komende maanden. Het doel is om Pulse IoT Center beschikbaar te maken voor verschillende industrieën, waaronder automotive, entertainment en gezondheidszorg.

Tijdens VMworld 2016 kondigde VMware zijn strategie en intentie om de IoT-markt te betreden aan. Het bedrijf ziet het beschikbaar maken van Pulse IoT Center dan ook als een belangrijke stap voor zijn IoT-plannen.