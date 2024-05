JetBrains heeft de applicatietestomgeving Aqua onlangs algemeen beschikbaar gemaakt. De tool is beschikbaar in een gratis en betaalde versie.

Aqua, dat in november 2022 al in preview verscheen, maakt het mogelijk om automatisch testtrajecten aan te maken voor de verschillende componenten van een applicatie. Voorbeelden hiervan zijn user interfaces en API’s. Volgens JetBrains maakt de omgeving het constant moeten switchen tussen Chrome en dev-tool overbodig.

Features Aqua

Aqua ondersteunt hiervoor ieder aspect van het automatiseren van testen, zoals het databasebeheer voor het voorbereiden van de applicatiedata en een HTTP-client voor het draaien van HTTP-verzoeken en -verklaringen.

Ook is een ingebouwde “Web Inspector” toegevoegd. Hiermee kunnen ontwikkelaars webpagina’s zien en daarvan elementen gebruiken voor testen. Daarnaast ondersteunt Aqua de geautomatiseerde testomgeving Docker voor het configureren van containers, downloads en images.

De testomgeving ondersteunt alle prominente automatiseringsprojecten, zoals Selenium, Selenide, Playwright en Cypress. Daarnaast ondersteunt het programmeertalen als Java, Kotlin, Python, JavaScript, TypeScript en SQL. De omgeving helpt ten slotte met code completion en code refactoring.

Gratis en betaalde versie

JetBrains Aqua is in twee verschillende versies beschikbaar: gratis en betaald. De gratis versie is vooral geschikt voor beginnende ontwikkelaars. Er is enkel een JetBrains-account nodig. De betaalde versie biedt een licentie per gebruiker die de tool voor zakelijke doeleinden gebruikt, van zzp’ers tot grootzakelijke bedrijven.

De kosten van de betaalde licentie zijn 392,65 euro per jaar en met een AI-assistent. Zonder de AI-assistent kost de licentie 150,55 euro per jaar. Deze laatste optie is daarbij 15,06 euro per gebruiker per maand.

