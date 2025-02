HPE VME is nu beschikbaar; wordt dit het nieuwe VMware?

Medio 2024 deelde HPE dat het een KVM gebaseerde virtualisatie-oplossing in ontwikkeling had. Op dat moment leek het een alternatief te gaan bieden voor kleine en middelgrote VMware vSphere-omgevingen. Vandaag is de officiële beschikbaarheid van het product en is duidelijk dat HPE een enterprise-grade alternatief voor vSphere heeft gebouwd dat schaalbaar is tot tienduizenden virtuele machines. Daarnaast heeft het bedrijf ons duidelijk gemaakt voldoende ambities en plannen te hebben voor doorontwikkeling van het product.

HPE VM Essentials Software komt voort uit de vraag van klanten, aldus HPE. Na de overname van VMware door Broadcom gingen veel organisaties op zoek naar een VMware-alternatief. HPE is in november 2023 begonnen met het ontwikkelen van HPE VM Essentials Software. De ambitie was om de Ubuntu KVM-oplossing enterprise ready te maken en op die manier klanten te helpen aan een (eenvoudig) alternatief. Die ambitie is inmiddels al gepasseerd. In plaats daarvan biedt het nu een compleet vSphere-alternatief.

Deze zomer kwam de ontwikkeling ineens in een stroomversnelling toen HPE de overname van Morpheus Data bekendmaakte. HPE werkte al twee jaar samen met Morpheus Data en verkocht deze oplossing ook al aan zijn klanten. Met Morpheus Data kan je vm’s op verschillende hypervisors en clouds beheren. Je kan vm’s aanmaken en bewerken in verschillende omgevingen, maar ook migreren tussen verschillende public en private clouds. Morpheus Data beschikt daarnaast over een automation laag en een self service portal. Met deze self service portal kunnen organisaties verschillende business- en IT-teams binnen een organisatie toegang geven tot een virtualisatieplatform. De software van Morpheus Data is daarnaast ook multi-tenant en geschikt voor MSP’s. De technologie van Morpheus Data ligt nu aan de basis van HPE VM Essentials Software.

HPE VM Essentials Software is gebaseerd op Morpheus Data

Voor dit artikel spraken we met Hang Tan, Chief Operating Officer Hybrid Cloud bij HPE. Hij gaf ons een inkijkje in hoe HPE VM Essentials Software tot stand is gekomen. Met de overname van Morpheus Data haalde HPE in één klap de technologie in huis om eenvoudig vm’s aan te maken, te beheren en te migreren. Op basis van de software stack van Morpheus Data heeft HPE nu een virtualisatieplatform ontwikkeld, waarmee je zowel HPE VM Essential Software-vm’s als VMware vSphere-vm’s kan aanmaken, beheren en migreren.

HPE VM Essentials Software is ontwikkeld als een portal die het beheer van vm’s eenvoudig maakt en weinig uitleg nodig heeft. Wat misschien wel het belangrijkste is: HPE heeft hiermee bewezen en schaalbare technologie aangekocht. De software heeft zich al bewezen en kan ook honderden, duizenden of zelfs tienduizenden vm’s beheren, aldus Tan.

Dit is dus niet langer een enterprise grade KVM alternatief op VMware, maar een volwaardig virtualisatie alternatief voor vSphere wat ook nog snel geadopteerd kan worden en zelfs vSphere ondersteuning biedt. Je kan straks vanuit de HPE VM Essentials Software portal zowel je VMware-vm’s als HPE-vm’s beheren. Of simpelweg viertuele machines migreren van het ene naar het andere platform.

Op dit moment gebruikt HPE VME pas een heel klein gedeelte van de software stack van Morpheus Data. HPE zal de komende maanden gaan bepalen welke technologie ze nog meer gaan integreren of wat mogelijk richting de HPE Private Cloud-oplossingen gaat. Het bedrijf kan met de Morpheus Data-technologie in elk geval op een snelle manier het virtualisatieplatform naar een hoger niveau tillen.

Voorlopig blijven HPE VME en Morpheus Data naast elkaar bestaan. Klanten kunnen de producten apart van elkaar aanschaffen.

VMware vSphere-klanten kunnen eenvoudig overstappen

De HPE VME-oplossing is op dit moment voor virtualisatie een goed alternatief voor VMware. De VMware-klanten die de grootste klappen vangen door de prijsverhogingen van Broadcom zijn degene die enkel VMware vSphere afnemen. Broadcom heeft de opties beperkt en dwingt deze klanten over te stappen op de VMware Cloud Foundation (VCF). Deze suite bestaat uit een serie voormalige VMware-oplossingen, dus niet enkel uit vSphere. Hierdoor zijn de licentiekosten ook vele malen hoger, naar verluidt tot wel 10 tot 12 keer. Voor die klanten komt de nieuwe HPE VME-oplossing als geroepen. HPE VME kan worden aangeschaft middels licenties. HPE werkt met een per-socket prijs.

Om HPE VME uit te rollen kan je een HPE GreenLake Private Cloud-oplossing gebruiken, maar dat hoeft niet. HPE VME is nu ook los beschikbaar en kan ook worden uitgerold op hardware van andere partijen, bijvoorbeeld van Lenovo of Supermicro. Organisaties die al over een uitgebreid serverpark beschikken, kunnen dus ook simpelweg de virtualisatiesoftware vervangen.

HPE komt dit voorjaar met een update van zijn Private Cloud-aanbod. Daarmee kunnen bestaande klanten die VMware draaien op HPE Private Cloud eenvoudig migreren naar HPE VME op HPE Private Cloud.

De potentie van het HPE VME platform voor de komende jaren

HPE heeft nu een bewezen en schaalbaar alternatief voor VMware vSphere. Ook is de overstap en migratie eenvoudig te realiseren. Dat gaat HPE geen windeieren leggen. Veel organisaties zoeken met enige spoed een alternatief voor hun VMware-portfolio. HPE gooit hiermee hoge ogen, zeker aangezien het ook enterprise service legal agreements (SLA) aanbiedt voor HPE VME.

VMware-klanten die ook bijvoorbeeld vSAN gebruiken hebben ook weinig te vrezen. HPE beschikt over een stevig portfolio aan uitgebreide storage-oplossingen. Voor wat betreft data management, backup management en instant recovery hoeft men ook niet te vrezen. Commvault en Cohesity hebben zich gemeld als partner van HPE VME en kunnen de virtuele machines al backuppen. Zerto, onderdeel van HPE, biedt ondersteuning voor instant recovery.

Lees ook: Breng een cloudervaring naar on-prem storage en blijf bij de tijd

Over toekomstige ontwikkelingen wilde Tan niet teveel speculeren. Wel erkende hij dat HPE beschikt over enorm veel in-house technologie waarmee ze in theorie HPE VME nog veel beter kunnen maken. HPE kan ervoor kiezen om veel breder met VMware concurreren.

VMware NSX vs HPE Aruba en Juniper

VMware heeft de afgelopen jaren geprobeerd om een stevige securitylaag toe te voegen aan het portfolio. Dat is met Carbon Black eigenlijk niet gelukt, enkel klanten die het vrijwel gratis kregen hebben dit geïmplementeerd, maar de meeste klanten hebben een security-oplossing naar keuze geïntegreerd. Dat zal met HPE VME ook gaan gebeuren.

Wat wel voor VMware spreekt is NSX. Dat is een stevige securitylaag op netwerkniveau. Op dit moment kan HPE daar weinig tegenover bieden, maar dat lijkt ons een kwestie van tijd. HPE heeft jaren geleden Aruba overgenomen en beschikt over een stevig campus- en datacenterportfolio met veel software-defined netwerkoplossingen. Iets als netwerksegmentatie zou op termijn best geïntegreerd kunnen worden.

Tot slot staat ook nog de overname van Juniper gepland. Die overname heeft echter wat vertraging opgelopen door bezwaar uit de Verenigde Staten. Wij verwachten dat die overname wel doorgang zal vinden. Dan beschikt HPE over nog meer netwerktechnologie, maar ook zeker de kennis om software-defined networking binnen HPE VME uit te bouwen.

Automation

Automation binnen het VMware-portfolio is de afgelopen jaren flink toegenomen. Automation is steeds belangrijker binnen organisaties. IT-afdelingen willen minder beheer handmatig doen als ze het ook kunnen automatiseren.

Met de overname van Morpheus Data heeft HPE ook de technologie in huis om automation toe te passen op vm’s. Nu kunnen ze dat wel 1-op-1 overzetten of opnieuw verpakken. Wij gaan ervan uit dat HPE goed gaat kijken hoe het dit kan integreren in zijn totale GreenLake-portfolio, zodat het naast vm’s mogelijk ook voor andere zaken werkt.

Tan stelde dat die toekomst nog niet duidelijk is. De overname is nog niet zolang geleden afgerond. Op dit moment worden HPE VME en Morpheus Data als twee losse oplossingen aangeboden.

Kubernetes

Wat we zeker weten is dat HPE, waarschijnlijk later dit jaar, zijn huidige Kubernetes-aanbod gaat integreren met HPE VME. Zodat zowel containers als vm’s binnen dezelfde control plane zijn te beheren. Dat is ook een natuurlijke ontwikkeling. Veel andere oplossingen brengen virtualisatie en Kubernetes ook bij elkaar.

Heeft HPE ineens goud in handen?

Medio 2024 hadden we niet verwacht dat HPE dit vandaag beschikbaar zou kunnen maken. Het bedrijf heeft binnen een jaar een volwaardige virtualisatieplatform opgetuigd dat zich in elk geval kan meten aan een standaard vSphere-oplossing en die ook nog eens schaalbaar is tot duizenden vm’s. Klanten kunnen HPE VM Essentials Software vanaf vandaag aanschaffen via alle bekende HPE-partners.

De komende maanden worden spannend voor HPE, dan moet duidelijk worden hoe snel deze oplossing geadopteerd gaat worden. Hoeveel klanten gaan er intekenen op HPE VME en dit ook uitrollen? Dat kunnen er stiekem best weleens meer zijn dan HPE verwacht. Over zes maanden weten we ongetwijfeld meer. Hopelijk kunnen ze ons dan ook wat concreter verrtellen waar men in gaat investeren qua features voor HPE VME.

Als we het moeten beoordelen heeft HPE mogelijk goud in handen, maar zilver gegarandeerd. Voor Nutanix is het in elk geval slecht nieuws. Die partij zat comfortabel te wachten tot de VMware-klanten hun kant op kwamen. Nu is er ineens meer keuze en moet men een paar stappen bijzetten. Tot slot zou Broadcom natuurlijk tot inkeer kunnen komen en de prijzen kunnen verlagen. De kans dat dat gebeurt, achten we echter enorm klein. Broadcom is vanaf het begin heel duidelijk geweest dat zij de focus leggen op de echt grote klanten. Het moederbedrijf van VMware heeft er vrede mee als de overige klanten overstappen op iets anders.