Bitcoin minder dan 8000 dollar waard

Business

De koers van de bitcoin is gezakt tot onder de 8000 dollar. De munt kende eind november voor het laatst een vergelijkbare waarde. In december maakte de bitcoin nog een grote sprong door op sommige platformen verhandeld te worden voor zo’n 20.000 dollar.

De aanleiding voor de koersdaling is niet bekend, maar er zijn wel mogelijke factoren. Zo zien we dat overheden zich steeds meer gaan bemoeien met de munt, omdat er weinig regulering is. Er komen grote risico’s kijken bij de bitcoin, onder meer hackers richten zich op het bemachtigen van munt en de waarde kan hard stijgen en dalen.

Een andere kwestie die er momenteel speelt is de situatie rondom tether. Deze valuta ligt onder vuur omdat die gebruikt zou worden voor het opdrijven van de bitcoinkoers. Tether heeft volgens de geruchten de prijs van de populaire munt kunstmatig opgedreven. Donderdag waarschuwden analisten daarom voor een mogelijke waardedaling van 80 procent.

De waarde van de bitcoin is vaak bepalend voor andere munten. Bijna alle andere cryptovaluta gingen de afgelopen 24 uur onderuit. De bitcoin kent een koersdaling van zo’n 17 procent, terwijl de andere munten een nog flinkere klap verwerken. Zo ging nummer twee ethereum met meer dan 31 procent onderuit, terwijl nummer drie ripple 37 procent minder waard is.

Negatieve en positieve geluiden

Verschillende instanties kwamen met uitspraken over cryptovaluta. Sommige personen gaan uit van een zeepbel waarbij er op een bepaald punt een crash komt. Recentelijk noemde Euronext de bitcoin bijvoorbeeld geen echte munt.

Anderzijds is er een groep optimisten die de munt als een betaalmiddel voor de toekomst zien. Zo voorspelde Kay Van-Petersen, een analist van de Saxo Bank, in januari dat de bitcoin dit jaar wel eens 100.000 dollar waard kan zijn. De analist voorspelde eerder dat de munteenheid in 2017 de grens van 2000 dollar zou passeren, iets wat ruimschoots gebeurde.