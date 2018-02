Zuid-Korea beschuldigt Noorden van diefstal “vele miljarden won” aan cryptocurrencies

Security

Zuid-Korea stelt dat Noord-Korea afgelopen jaar flink wat virtuele valuta gestolen heeft van het zuiden. Hoe groot de schade precies is, weten we niet, maar hij zou in de “miljarden won” lopen. Daarnaast schijnen er nog altijd hackpogingen gaande te zijn.

Dat meldt persbureau Reuters zojuist op basis van bericht van de Zuid-Koreaanse overheid. “Noord-Korea heeft e-mails verzonden die gebruikt zijn om beurzen te hacken en de gegevens van hun klanten buit te maken en daarmee cryptocurrencies met een waarde van miljarden won te stelen,” aldus Kim Byung-kee, een lid van het parlementaire committeer dat zich bezighoudt met de inlichtingendiensten in Zuid-Korea.

Pogingen houden aan

De pogingen van de Noord-Koreaanse hackers om geld te stelen zouden nog altijd gaande zijn. Hoe groot de schade van afgelopen jaar is, weten we niet, maar omgerekend is 1 miljard won zo’n 800.000 euro waard. Het kan dat de hack dus in de vele miljoenen euro’s loopt. Belangrijk in deze context is overigens het feit dat veel ‘gewone’ Zuid-Koreanen geld hebben belegd in cryptocurrencies en dat er vermoedelijk vooral bij die mensen geld gestolen is.

De Noord-Koreaanse pogingen om de beurzen en individuen te hacken zouden nog altijd gaande zijn. Zuid-Korea stelt verder zijn best te doen om te voorkomen dat die hackpogingen slagen. Het is niet bepaald de eerste keer dat Noord-Korea pogingen doet om het zuiden te hacken.

Staat van de markt

Momenteel gaat het overigens niet heel goed met verschillende cryptocurrencies. De bitcoin is na een hoogtepunt van bijna 20.000 dollar ondertussen gezakt naar een waarde van net iets meer dan 75.000 dollar. Ook euthereum is van een waarde van 1300 dollar teruggezakt naar zo’n 785 dollar.