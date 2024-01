In Europa, Noord-Amerika en Oost-Azië wordt de eigen chipproductie aangejaagd. Zuid-Korea is het meest ambitieus. De komende twee decennia zal er omgerekend 430 miljard euro worden geïnvesteerd.

De doelstelling van de Zuid-Koreaanse overheid is om in 2030 10 procent van de wereldwijde chipproductie te verzorgen. Momenteel is dat 3 procent.

Het Koreaanse plan richt zich op Samsung en SK Hynix, die er samen met de overheid 13 nieuwe chipfabrieken zullen realiseren. Dit is bovenop de 21 faciliteiten die al aanwezig zijn.

Het bedrag van 622 biljoen won (430 miljard euro) komt vanuit deze twee bedrijven. 500 biljoen wordt door Samsung geïnvesteerd en is voorzien van belastingvoordelen vanuit de overheid, terwijl het kleinere SK Hynix 122 biljoen won heeft vrijgemaakt.

Ambitieuze groei

Hoewel de honderden miljarden over een periode van ruim twintig jaar zijn verspreid, laten de plannen zien hoe serieus Zuid-Korea de chipindustrie neemt. Europa en de VS ontlopen elkaar weinig met respectievelijk 43 miljard euro en omgerekend 48 miljard euro bedoeld voor de vergroting van de eigen chipproductie.

Zuid-Korea is de grootste producent van halfgeleiders ter wereld. De sector vertegenwoordigt 7 procent van het bbp. 16 procent van de export bestaat uit computerchips. Al jaren is duidelijk dat het land de eigen voorsprong wil behouden, zeker nu het buitenland de concurrentiestrijd expliciet is aangegaan.

De doelstelling van 10 procent marktaandeel van de chipindustrie is naar verhouding ambitieuzer dan wat Europa ambieert. Daar waar de EU van 10 naar 20 procent wil gaan, hoopt Zuid-Korea het aandeel te verdrievoudigen. Ook Taiwan, Japan, de VS en China pogen hun marktaandeel te behouden of waar mogelijk te vergroten.

Europa: lijfsbehoud of strijd aangaan?

In Brussel zal men zich dus afvragen of er niet meer investeringen nodig zijn om te kunnen concurreren. Daar waar Zuid-Korea, Taiwan en de VS kunnen vertrouwen op grote chipbedrijven die zelf producten leveren, biedt Europa vooral expertise om de productie mogelijk te maken. Massaproductie zoals Samsung, SK Hynix, Micron en TSMC realiseren, wordt niet door een Europese speler uitgevoerd.

Lees ook: HBM-dominantie kan SK Hynix in waarde laten verdubbelen