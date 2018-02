Koers bitcoin daalt tot bijna 6000 dollar

Business

De koersdaling die de bitcoin de afgelopen dagen doormaakt is voorlopig nog niet voorbij. Waar de munt vrijdag voor het eerst sinds november minder dan 8000 dollar waard was, zien we dat er dinsdag zo’n 6000 dollar voor een bitcoin betaald wordt. De afgelopen 24 uur is er een koersdaling van bijna 25 procent te zien.

Zoals vaker bij cryptovaluta is het gissen naar de oorzaak van de waardedaling. Mogelijk zit de nieuwste maatregel van verschillende banken erachter. Maandag zagen we dat het aanschaffen van cryptovaluta via steeds meer creditcards niet mogelijk is. Uitgevers van de kaarten, waaronder JPMorgan Chase, Bank of America en de Lloyds Banking Group, voorkomen dat klanten de munten aan kunnen schaffen. Zij zijn bang dat mensen met grote schulden komen te zitten door wisselende waardes.

Anderzijds is er binnen de wereld van cryptovaluta een kwestie die speelt rondom tether. Deze munt ligt onder vuur omdat die gebruikt zou worden voor het opdrijven van de bitcoinkoers. Tether heeft volgens de geruchten de prijs van de populaire munt kunstmatig opgedreven. Donderdag waarschuwden analisten daarom voor een mogelijke waardedaling van 80 procent.

De koersdaling van de bitcoin werkt door op andere munten. Zo zien we dat nummer twee ethereum de afgelopen 24 uur bijna 29 procent daalde, waardoor er minder dan 590 dollar betaald wordt. Nummer drie Ripple kost ongeveer 0,60 dollar, terwijl deze valuta eerder nog meer dan drie dollar waard was.

Verschillende geluiden

Overheden en autoriteiten maken zich zorgen over de gevolgen van cryptovaluta. De Nederlandse Bank waarschuwde dat dienstverlening rondom ICO’s, tokens en cryptocurrencies op gespannen voet kan staan met de eisen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

Anderzijds is er een groep optimisten die de munt als een betaalmiddel voor de toekomst ziet. Zo voorspelde Kay Van-Petersen, een analist van de Saxo Bank, in januari dat de bitcoin dit jaar wel eens 100.000 dollar waard kan zijn. De analist voorspelde eerder dat de munteenheid in 2017 de grens van 2000 dollar zou passeren, iets wat ruimschoots gebeurde.