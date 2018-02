Winklevoss-tweeling: Bitcoin wordt 332.000 dollar waard

Business

Gezien de recente koersval van de bitcoin, zijn we een beetje sceptisch over de houdbaarheid van de virtuele munt. Maar Cameron Winklevoss, een van de twee beroemde broers, gelooft dat de munt de komende tijd wel eens veertig keer zoveel waard zou kunnen worden. Dat zou met de huidige wisselkoers neerkomen op 332.000 dollar.

Tijdens een uitgebreid gesprek met CNBC sprak Winkelvoss over de duurzaamheid van de markt. Hij gelooft dat op den duur de bitcoin goud zal vervangen als basis voor munteenheden. “Wat maakt van goud nou goud? Schaarste. Er is een maximale voorraad aan bitcoin, dus het is beter dan schaars… het is ook draagbaar, het is duurzaam. En is daardoor over het geheel genomen beter dan goud.”

Vele miljarden waard

De komende tien tot twintig jaar zou de bitcoin volgens Cameron en Tyler Winklevoss vele miljarden waard worden. Dat vooral omdat de virtuele munt volgens hen straks de vervanger van goud wordt. “Veel mensen beginnen zich het potentieel hiervan te zien. Dus wij geloven, ondanks de prijsveranderingen de afgelopen paar weken, dat het ondergewaardeerd wordt.”

Mocht je nu sceptisch zijn: de Winklevoss-tweeling kwam in 2008 tot een schikking met Facebook-CEO Mark Zuckerberg omdat hij hun idee voor het sociale netwerk gestolen zou hebben. Dat geld investeerden ze in cryptocurrencies en ondertussen zijn het de eerste miljardairs die hun geld daarmee verdienden.

Forse kritiek

Toch is er forse kritiek. Zo noemde de CEO van J.P. Morgan,Jamie Dimon, de bitcoin nog “fraude” en vertelde investeringslegende Warren Buffett dat het nooit goed zou kunnen komen met virtuele valuta. Maar wat Tyler Winklevoss betreft hebben de critici geen gelijk. “Weet je wat het is, zij hebben gewoon geen fantasie.”

Tegelijk is die kritiek niet uit de lucht gegrepen. Bijna elke virtuele valuta leverde de afgelopen weken flink in waarde in, waardoor het vertrouwen erin steeds lager werd. De bitcoin schommelde alleen al van een waarde van bijna 20.000 dollar naar 7.500 dollar en staat momenteel op een waarde van 8.336 dollar.