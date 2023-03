Meta heeft vanwege een herstructurering een nieuwe ontslagronde aangekondigd. Hierdoor worden ongeveer 10.000 medewerkers van de social mediagigant ontslagen. Ook worden vijfduizend openstaande banen voorlopig niet ingevuld.

De nieuwe ontslagronde is een vervolg op de vier maanden geleden aangekondigde reductie van het aantal medewerkers. In november van vorig jaar kondigde Meta aan 13 procent van de banen (11.000) te schrappen.

Verdere herstructurering noodzakelijk

In een memo aan zijn medewerkers stelt CEO Mark Zuckerberg dat een verdere herstructurering van de activiteiten noodzakelijk is. Het betekent dat minder personeel wordt aangenomen en dat projecten met weinig prioriteit worden stopgezet.

Ook moet het bedrijf ‘platter’ worden gemaakt zodat het efficiënter kan opereren in een moeilijke markt. Vooral heeft de social mediagigant last van teruglopende inkomsten uit digitale advertenties.

Verschillende fases

De nieuwe ontslagronde vindt plaats in een aantal fases. In de eerste fase, die deze week al start, gaat Meta flink snijden in zijn recruitment-afdeling. Vooral omdat vijfduizend openstaande vacatures voorlopig niet worden ingevuld. Ontslagrondes voor de rest van de medewerkers volgen dan in de maanden april en mei.

In sommige gevallen zal dit proces tot aan het eind van 2023 duren. Ook voor de ontslagen bij de internationale vestigingen van Meta zijn er andere tijdspaden, zo geeft Zuckerberg aan.

Toekomstige ontwikkelingen

Na de ontslagronde zullen de vacatures weer worden opengesteld en kunnen ook medewerkers binnen de social mediagigant zelf weer een andere functie zoeken, is de bedoeling. Op hetzelfde moment gaat Meta ook de tooling van zijn ontwikkelaars en de organisatieprocessen vernieuwen, zodat de productiviteit van zijn ontwikkelaars en engineers omhoog gaat.

Luister ook: Techzine Talks: Blijven er banen over in de IT-sector? Techindustrie ontslaat massaal mensen