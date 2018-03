Dodelijk ongeluk met zelfrijdende Uber-auto

Voor het eerst in de geschiedenis van autonome voertuigen, is er nu een dodelijk ongeluk gebeurd waar een autonome auto bij betrokken is. Een Uber-auto reed een vrouw die de straat overstak in de Amerikaanse staat Arizona aan en daarbij is zij helaas om het leven gekomen.

De taxidienst heeft naar aanleiding van het ongeluk tijdelijk zijn proeven in Noord-Amerika stilgelegd. Die vonden plaats in Arizona, Pittsburgh en Toronto. “Dit tragische ongeluk onderstreept andermaal hoe uitzonderlijk voorzichtig we te werk moeten gaan met het uittesten van autonome voertuigen op publieke wegen,” laat Democratisch Senator Edward Markey in een reactie op het nieuws weten.

Het ongeluk

Elaine Herzberg, een 49-jarige vrouw, stak met haar fiets aan de hand een straat over in een wijk in de stad Phoenix. Daarbij werd ze aangereden door het Uber-voertuig, dat met 65 kilometer per uur over de weg reed. Overigens zat er voor de veiligheid een persoon achter het stuur, die om nog onbekende redenen het ongeluk niet kon voorkomen.

Volgens politiechef Sylvia Moir is op basis van de eerste video’s die bekeken zijn, te zeggen dat het ongeluk zeer waarschijnlijk moeilijk te voorkomen was. “Doordat ze uit de schaduwen kwam gelopen, was dit ongeluk vermoedelijk hoe dan ook – of dat nou met een autonoom, of door een mens gereden voertuig is – moeilijk te voorkomen.”

Ze denkt dan ook dat Uber waarschijnlijk geen schuld draagt bij dit ongeluk, al sluit Moir niet uit dat er alsnog een aanklacht komt tegen de persoon die achter het stuur van het voertuig zat. “Het is niet aan de politie om te oordelen over schuld bij dit soort ongevallen. De onderzoeksresultaten zullen uiteindelijk overgedragen worden aan het openbaar ministerie, dat er vervolgens zijn eigen conclusies op zal trekken.”

Autonome voertuigen

Steeds meer bedrijven voeren proeven uit met zelfrijdende auto’s. De gedachte is dat er zo minder (dodelijke) ongelukken zullen plaatsvinden. Dat vooral omdat er geen menselijk factor meer meeweegt, maar aangezien de voertuigen voorlopig de weg zullen moeten delen met mensen, kan dat soms nog wel eens misgaan.

Dat gebeurde eerder in juli 2016, toen een autonoom voertuig van Tesla betrokken raakte bij een dodelijk ongeluk. Later bleek dat het Tesla-voertuig geen schuld betrof bij het ongeluk. Toch zorgde het wel voor flinke kritiek op de haast waarmee zelfrijdende voertuigen ontwikkeld worden en de weg op mogen.