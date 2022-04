Vanaf 2024 voorziet Qualcomm in de technologie voor zelfsturende auto’s van Opel, Peugeot, Citroen en elk ander merk van Stellantis.

Qualcomm en Stellantis maken de meerjarige overeenkomst bekend. Alle merken van automotivegigant Stellantis gebruiken vanaf 2024 de Qualcomm Snapdragon Chassis, een cloudplatform voor moderne auto’s. Onder de merken vind je Peugeot, Citroen, Opel en Fiat. Qualcomm maakt 5G-connectiviteit vanaf 2024 mogelijk.

Snapdragon Digital Chassis

In het meest recente kwartaal boekte Qualcomm een omzet van 10,7 miljard dollar. Slechts 256 miljoen dollar kwam uit de automotive. Dat hoopt de organisatie in de komende jaren te veranderen. De chipgigant ziet een serieuze toekomst in de automotive. Eerder tekende Qualcomm contracten met BMW, Renault en General Motors.

Qualcomm ontwikkelt de Snapdragon Digital Chassis, een cloudoplossing voor meerdere digitale toepassingen in auto’s. Allereerst zorgt de technologie dat een wagen via 5G in verbinding staat met de cloud. Ook maakt de oplossing een digitale kaart van de ruimtelijke indeling van een auto, waardoor third-party sensoren en apps out-of-the-box uitgerold kunnen worden. Denk verder aan edge-systemen voor digital twins, een eigen software-defined-architectuur en toepassingen voor zelfsturende auto’s.

Conceptafbeelding van Snapdragon Digital Chassis.

Automotive en de chipindustrie

Stellantis is enthousiast, want zoals eerdergenoemd verschijnt de Snapdragon Digital Chassis vanaf 2024 in een gigantisch aantal merken, beginnend met Maserati. Nakul Duggal, general automotive manager bij Qualcomm, laat aan Reuters weten dat autofabrikanten steeds vaker direct met chipfabrikanten samenwerken. Traditionele leveranciers zouden weinig meer dan een tussenpersoon zijn, omdat chipfabrikanten over de technologie voor zelfsturende auto’s beschikken.

Eerder deze maand maakte Qualcomm de overname van Arriver bekend. Arriver ontwikkelde een Advanced Driver Assistance System (ADAS), een volledige softwareoplossing voor zelfsturende auto’s. De technologie wordt ge├»ntegreerd in Qualcomm’s Snapdragon Digital Chassis.

