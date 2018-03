Oracle kondigt Autonomous Data Warehouse Cloud aan

Oracle heeft de algemene beschikbaarheid aangekondigd van Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud. Deze is gebaseerd op Oracle Database 18c. De oplossing is ontworpen om te concurreren met Amazon Web Services.

Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud is gebaseerd op Oracle Database 18c, de eerste release als onderdeel van het nieuwe jaarlijkse releasemodel voor databasesoftware. De oplossing gebruikt machine learning om prestaties en beveiligingsmogelijkheden te bieden zonder dat daarbij mensen van pas hoeven komen. “Je gegevens zijn waardevol. Naarmate je bedrijf groeit en nalevingsregels veranderen, heb je de flexibiliteit nodig om je gegevens efficiënt te beheren,” aldus het bedrijf in een bericht op SDTimes.com.

Oracle Database

De oplossing biedt dezelfde functies en prestaties als Oracle Database, maar vereist geen complexe configuratie, afstemming of beheer. Functies omvatten automatische back-up, codering en een architectuur met hoge beschikbaarheid. Bovendien is het volledig compatibel met bestaande on-premises databases en vereenvoudigt het de migratie van de cloud, aldus Oracle.

“Deze service is gebaseerd op de nieuwste generatie Oracle Autonomous Database-technologie en maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om ongeëvenaarde betrouwbaarheid, prestaties en uiterst elastisch gegevensbeheer te leveren, zodat de implementatie van het datawarehouse in seconden kan plaatsvinden,” schreef het bedrijf op zijn website.

Concurrentie met Amazon

De oplossing is ontworpen om te concurreren met Amazon Web Services. Het kan dezelfde werklast aan, maar kost volgens het bedrijf de helft vanwege de snelheid. Daarnaast biedt het bedrijf de mogelijkheid om de hoeveelheid resources te verhogen of te verlagen en maakt het gebruik van pay-per-use mogelijk.

Oracle is bezig met het ontwikkelen van andere oplossingen als onderdeel van zijn Oracle Autonomous Database Cloud-services. Het bedrijf is bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van Oracle Autonomous Database for Transaction Processing, Oracle Autonomous NoSQL Database en Oracle Autonomous Graph Database.