Schneider Electric voorziet nieuw Tottenham Hotspur-stadion van technologie

Schneider Electric laat aan Techzine weten over een samenwerkingscontract met Tottenham Hotspur. Daardoor is het bedrijf voortaan Official Stadium Management Supplier voor het nieuwe stadion van de club in Noord-Londen. Tottenham Hotspur bouwt namelijk een stadion waarin technologie een belangrijke rol speelt.

Schneider Electric zorgt ervoor dat de stroomdistributie naar het stadion en de integratie van belangrijke systemen goed verloopt. Hierbij kun je denken aan powermanagementsystemen, energiebeheersystemen en gebouwbeheersystemen. Dit moet leiden tot een betere energie- en operationele efficiëntie, waarbij dagelijkse werkzaamheden ondersteund worden.

Het bedrijf maakt het met de open IoT-architectuur EcoStruxure mogelijk om alle technische installaties van de club met elkaar te verbinden. Hierdoor ontstaat een slim ecosysteem dat innovatieve toepassingen voor efficiënter en duurzamer onderhoud, beheer en management faciliteert. Daarnaast biedt EcoStruxure real-time monitoring voor preventief onderhoud en personaliseert het de bezoekerservaringen.

De elektrische infrastructuur van het stadion wordt voortdurend gemonitord door Schneider Electric. Elke vijf minuten voert de Building Analytics-software systeemcontroles uit. Tijdens wedstrijddagen en in de aanloop naar evenementen zijn er ter plekke productexperts van Schneider Electric aanwezig, om de stroominfrastructuur van het stadion persoonlijk te monitoren.

Nieuw stadion

Zoals gezegd is de club bezig met het opzetten van een nieuw stadion waarin technologie een grote rol speelt. Er wordt vanuit gegaan dat de club het stadion met de meest geavanceerde technologie uit de Premier League krijgt. Tottenham Hotspur tekende bijvoorbeeld ook een overeenkomst met HPE, om het stadion te voorzien van IT-networking en draadloze infrastructuur. Die samenwerking heeft betrekking op alle onderdelen, zoals mobiele diensten en applicaties. Ook komen er mogelijkheden voor faciliteitsmanagement bij, waaronder toegangs- en gebouwbeheer. Andere onderdelen van het stadion zijn bijvoorbeeld wifi-verbinding en click-and-collect eet- en drinksystemen.