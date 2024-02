Bol gaat in de zomer een nieuwe API voor adverteerders introduceren. Met API v11 kan men op een eenvoudigere en gerichtere manier reclamecampagnes opzetten.

Ten opzichte van API v10 zijn er behoorlijk wat wijzigingen. Zo komen de features voortaan overeen met de Bol-portal voor adverteerders. Gebruikers kunnen hierdoor beter zien hoe effectief een campagne is. Ook is het voortaan mogelijk om reclame te richten op specifieke apparaten, dus bijvoorbeeld enkel op de Bol-app of alleen op desktop.

Voortaan draait de Bol-API volledig in de cloud, waarmee het bedrijf belooft een veel betere schaalbaarheid dan voorheen te kunnen realiseren.

Meer flexibiliteit

Daarnaast kunnen adverteerders voortaan bieden op reclameruimte die duidelijker is vastgelegd. Zo is er te kiezen uit keywords, doelcategorieën of productpagina’s. Voorheen was enkel op niveau van advertentiegroepen en product te bieden. Tevens zijn negatieve keywords en categorieën te kiezen.

Op het gebied van rapportage biedt Bol voortaan een veel gedetailleerder overzicht aan adverteerders. Er zijn minder API-calls nodig om elke dag grote volumes aan data te verwerken. Zo staat de nieuwe API het toe om met een enkele call tot 100 endpoints op te roepen.

Per categorie is er voortaan een prestatierapport te zien, iets dat voorheen ontbrak. Het aandeel van impressies per categorie en zoekterm wordt eveneens inzichtelijk. Ten slotte zullen adverteerders hun prestaties kunnen bekijken bij detailpagina’s van producten. Kortom: Bol verwijdert een groot aantal blinde vlekken zodat de waarde van een reclamecampagne duidelijker in te schatten is.

In april begint de zogeheten preparatiefase voor early adopters, waarna de introductie van API v11 stapsgewijs verloopt. In augustus zou de transitie naar deze API voltooid moeten zijn.

