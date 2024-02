Apple krijgt opnieuw te maken met een mededingingsonderzoek van de EU. Dit vanwege het blokkeren van zogenoemde ‘progressieve webapplicaties’ of PWA’s in iOS 17.4. De wijziging werd doorgevoerd door Apple om te voldoen aan de Digital Markets Act (DMA) van de EU.

Apple is opnieuw onderwerp van een mededingingsonderzoek van de EU. Meer specifiek gaat het hierbij om onderzoek naar het blokkeren van zogenoemde ‘progressieve webapplicaties of PWA’s’. Dit zijn applicaties die de ‘verplichte’ App Store van Apple omzeilen door direct toegang te bieden tot een webversie en dus niet laden via een applicatie op de iPhone. Er is wel nog steeds een snelkoppeling op het thuisscherm van de smartphone om de app snel te starten.

De eerste stappen in het EU-mededingingsonderzoek zouden inmiddels zijn gezet en ontwikkelaars worden opgeroepen hun ervaringen te delen, bericht de Financial Times.

WebKit-blokkade in iOS 17.4

Door de DMA maakt de techgigant het mogelijk andere browsers als default te installeren. Apple heeft er wel voor gezorgd dat deze browsers niet meer WebKit kunnen gebruiken, omdat het hen sneller maakt dan Safari. Hiervoor heeft de techgigant in iOS 17.4 een blokkade van de WebKit API doorgevoerd.

Apple bevestigt dat het in de EU inderdaad een blokkade van WebKit en dus PWA’s heeft doorgevoerd. Hiermee wil de techgigant verzekeren dat eindgebruikers van de alternatieve browsers geen beveiligingsproblemen krijgen en dat het bedrijf toch voldoet aan de DMA.

Critici geven aan dat Apple op deze manier probeert te voorkomen dat ontwikkelaars de commissie van 30 procent voor de Apple App Store omzeilen voor hun applicaties. Ook zou deze maatregel moeten voorkomen dat andere aanbieders alternatieve app stores voor iOS-applicaties opzetten.

Apple blijft in verzet tegen de DMA

Apple geeft geen commentaar op de recente ontwikkelingen rondom een eventueel mededingingsonderzoek en blijft bij zijn eerdere visie dat het juist met de maatregel voldoet aan de eisen van de DMA. De techgigant verzet zich a langere tijd met hand en tand tegen de recent ingevoerde DMA wet- en regelgeving van de EU.

