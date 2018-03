Synology kondigt Rackstation RS2418+/RS2418RP+ aan

Synology introduceert de Rackstation RS2418+/RS2418RP+, een 2U-rackmount NAS met twaalf sleuven. Deze belooft eenvoudig op te schalen zijn in opslagcapaciteit. Het gaat om een rackmount NAS die vanwege de Total Cost of Ownership (TCO) aantrekkelijk is voor het midden- en kleinbedrijf.

De RS2418+/RS2418RP+ biedt ondersteuning aan 144 TB ruwe capaciteit in een enkel 2U chassis. Door aansluiting op een RX1217/RX1217RP kan de opslagcapaciteit uitgebreid worden tot 288 TB. In dat geval komt het aantal schijven uit op 24. Synology legt uit dat het apparaat ontworpen is om veelvoorkomende IT-uitdagingen voor het MKB op te lossen: budgetten zijn krap, datavolumes nemen snel toe en het aantal IT-medewerkers is beperkt.

Specificaties en andere mogelijkheden

De rackmount NAS wordt aangedreven door een Intel Atom C3538 quad-core CPU (2,1 GHz). Het 4 GB DDR4 non-ECC UDIMM werkgeheugen is uit te breiden tot 64 GB met vier 16 GB ECC UDIMM’s. We vinden standaard vier plug-and-play Gigabit Ethernet LAN-poorten die voor een betere performance uit te breiden zijn met 10 GbE NIC door de PCIe 3.0-slots. Zo kan een doorvoer van meer dan 1.400 MBps worden bereikt en 38.900 iSCI random IOPS.

De PCIe-slots kunnen tevens gebruikt worden voor de M.2 SSD-adapterkaart, wat de prestatie dankzij de SSD cache verbetert. Dit moet ideaal zijn voor toepassingen zoals database-opslag, een bestandsserver die verschillende gebruikers kent of het bewerken van video’s.

RS2418+/RS2418RP+ draait op DiskStation Manager, het besturingssysteem voor Synology NAS-servers. Hierin vinden we diverse applicaties voor het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Denk bijvoorbeeld aan file sharing, data back-up en collaboration tools. In de aankondiging noemt Synology overigens geen adviesprijzen voor de rackmount NAS. Een simpele zoekopdracht levert voorlopig ook nog niets op.