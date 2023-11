Het publiek mag nu ook kennismaken met de AI-beeldgenerator van het bedrijf. Samen met de pas gelanceerde AI-chatbot Amazon Q is het duidelijk dat het bedrijf bij wil benen met de concurrentie in het generatieve AI-veld. Om te tonen dat het wel op de hoogte is van wat er speelt in het veld, voegt het ook maar de nieuwste foundation models toe aan Amazon Bedrock.

De Titan Image Generator is de AI-beeldgenerator van OpenAI. Het bedrijf stelde de tool voor tijdens AWS re:Invent 2023. De werkwijze om een beeldgenerator te gebruiken, lijkt ons ondertussen overbodig. Amazon introduceert de eigen beeldgenerator namelijk laat in vergelijking met cloudconcurrenten Google Cloud, met Imagen, en Microsoft Azure, met Bing Image Creator. Opvallend is wel dat het zelfs na deze lange tijd geen andere taal kan aanbieden voor het gebruik van de tool dan Engels.

Deze tijd heeft AWS in andere kenmerken van Titan Image Generator gestopt. Zo kunnen gebruikers de tool zo gebruiken dat alleen de achtergrond van een gegenereerde afbeelding opnieuw wordt bewerkt. Daarnaast zullen afbeeldingen van de tool altijd voorzien zijn van een onzichtbaar watermerk. Dat maakt het eenvoudiger om afbeeldingen op het internet eenvoudig op authenticiteit te controleren.

Amazon Bedrock

In Amazon Bedrock zal voortaal ook Claude 2.1 van Anthropic, Llama 2, van Meta en de beeldgenerator Stable Difussion XL 1.0, van Stability AI, beschikbaar zijn. Het beheerde platform voor het vinden van AI-modellen blijft daardoor up-to-date met de laatste ontwikkelingen.

Belangrijker is de introductie van de nieuwe tool Model Evaluation. Via deze tool kunnen gebruikers sneller het foundation model vinden dat bij hun behoeften past. Gebruikers keizen hiervoor een model uit Bedrock en geven extra informatie over de gebruiksdoelen voor het model. Daar voegen zij een dataset aan toe die voor de taak zal worden gebruikt. De tool zal vervolgens automatisch de beschikbare foundation models evalueren op accuraatheid, robuustheid en schadelijkheid. Zijn deze criteria onvoldoende, dan kan een handmatige check gebeuren door een AWS-team of door de vragende partij zelf.