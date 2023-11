In samenwerking met Synology mogen we onze lezers de kans bieden om met een van deze zware jongens aan de slag te gaan. Lees snel verder om hier meer over te weten te komen.

Synology biedt een gevarieerd aanbod aan grote storage-oplossingen. Van apparaten die zijn gericht op zoveel mogelijk opslag aanbieden in een enkele behuizing, via all-flash arrays naar optimaal schaalbare oplossingen. Hoe goed presteren deze nu eigenlijk in de praktijk, ook ten opzichte van oplossingen van wat meer gevestigde namen? Dat zoeken we graag uit.

Het is voor ons echter lastig om de grotere apparaten uit het aanbod van Synology gedegen te testen, omdat het niet eenvoudig is om de workloads die erbij horen te reproduceren in een testomgeving. Vandaar dat we samen met Synology een actie op poten hebben gezet. Organisaties krijgen de kans om een maand lang een HD6500, FS2500 of SA6400 te proberen, waarna ze de keuze hebben om hem terug te sturen of met een korting van 50 procent te kopen.

We stellen de drie deelnemende modellen hieronder kort voor.

Synology HD6500

De Synology HD6500 is in de woorden van het bedrijf zelf voorzien van “alle opslag die je ooit nodig gaat hebben”. Deze 4U-appliance huisvest niet minder dan 60 drive bays en kan nog uitgebreid worden met uitbreidingsunits naar maximaal 300 drives. Het resultaat is meerdere petabytes aan storage. Dat maakt deze unit bij uitstek geschikt als file server voor grote bestanden en/of archieven, als centrale back-up server en als opslag voor de videostreams van tot 150 IP-camera’s. Je bedient het geheel via de bekende Disk Station Manager (DSM) van Synology. Die staat bekend om zijn gebruiksvriendelijkheid, terwijl hij ook veel features biedt.

Synology FS2500

Met de Synology FS2500 komen we aan bij een all-flash-systeem. Dat houdt in dat hij is voorzien van SSD’s, met alle voordelen die dat met zich meebrengt. Hoge prestaties, betrouwbaarheid en een relatief laag stroomverbruik. Hij is vooral bedoeld als eenvoudige en efficiënte optie als je als klein of middelgroot bedrijf op zoek bent naar een block storage (SAN-)oplossing die eenvoudig beheerd kan worden. De FS2500 is ook geschikt voor file storage, als centraal punt voor SMB file sharing, maar ook voor het maken van back-ups. Tot slot kun je er ook relatief lichte applicaties op draaien en kun je hem inzetten als opslaglocatie voor VM’s en containers. Ook de FS2500 beheer je via DSM.

Synology SA6400

De laatste oplossing van Synology die deelneemt aan de actie die we gezamenlijk hebben opgezet is de SA6400. Dit is een relatief rechttoe-rechtaan storage-systeem. Hij is gericht op het optimaal schalen van de benodigde opslag bij organisaties die te maken hebben met continu groeiende opslagvereisten. Je start met 12 drive bays, maar kunt opschalen tot 108 stuks. Dit doe je met behulp van expansion units. Op deze manier kun je opschalen naar 1 petabyte. Je kunt de SA6400 inzetten als centrale file server, als back-up server, maar je kunt er ook lichte applicaties op draaien in VM’s en containers. Of je gebruikt Synology’s eigen suite aan applicaties, die het aanbiedt binnen DSM.

Geïnteresseerd om deel te nemen? Dit zijn de spelregels

De Synology HD6500, FS2500 en SA6400 zijn ontwikkeld met een bepaalde doelgroep voor ogen. Vandaar ook dat we ze niet zomaar naar iedereen die interesse heeft kunnen sturen. Het is wel de bedoeling dat ze in een omgeving getest worden waar ze ook daadwerkelijk voor bedoeld zijn. Hieronder sommen we enkele voorwaarden voor deelname op:

In het algemeen geldt voor de HD6500 dat deze is gericht op bedrijven met meer dan 100 medewerkers, de FS2500 en SA6400 zijn geschikt voor bedrijven vanaf 50 medewerkers.

Belangrijker dan bedrijfsgrootte zijn echter de workloads die erop draaien en het algehele gebruiksdoel. Video editing is voor zowel de HD6500 en FS2500 een belangrijke use-case. Maar ook het streamen van bewakingsbeelden past goed bij deze apparaten. Voor de SA6400 gaat het vooral om het toevoegen van snel schaalbare opslag aan de omgeving. In de beschrijvingen van de apparaten hierboven kun je verder nog de nodige gebruiksdoelen terugvinden.

Je krijgt de HD6500, FS2500 of SA6400 een maand ter test aangeboden door Synology. Dat kan uiteraard iets langer zijn, als dat nodig is om een goed oordeel te kunnen vellen, maar niet veel langer. Daarna is het de bedoeling dat we een video maken van de ervaringen met het product (een video testimonial). Ook zullen we er op Techzine een artikel over schrijven.

We willen bij voorbaat niet te restrictief zijn in wie we wel en wie we niet willen dat zich hiervoor aanmeldt. Ook een klein bedrijf kan immers zeer zware eisen hebben op het gebied van opslag. En het kan ook prima zo zijn dat iemand op basis van de beschrijvingen hierboven en op de website van Synology een workload heeft die uitermate goed past bij een van de producten. We gooien de deur dus zeker niet bij voorbaat dicht.

Tot slot kunnen we ons voorstellen dat het schieten van een video spannend is of niet comfortabel aanvoelt. We pakken dit echter goed en professioneel aan, met mensen die dit al vaak hebben gedaan. Dat is doorgaans voldoende om een mooie video te kunnen maken en mensen gerust te stellen. Wil je wel graag meedoen, maar absoluut niet op video verschijnen, meld je dan toch vooral aan. Uiteindelijk willen we vooral de beste use-cases uitlichten. Wel hebben we een sterke voorkeur voor deelnemers die wel aan een video willen meewerken.

Ben je na het lezen van bovenstaande enthousiast geworden en wil je graag aan de slag met de HD6500, FS2500 of de SA6400, schrijf je dan in via onderstaand formulier.