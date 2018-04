Zo kom je te weten of je Facebook-gegevens werden misbruikt

Ongeveer 87 miljoen mensen hebben hun Facebook-gegevens te grabbel gegooid dankzij onderzoeksbureau Cambridge Analytica. Benieuwd of jij daartussen zat? Vanaf vandaag kan je dat nakijken op een eenvoudige manier in je tijdlijn.

Vanaf vandaag verschijnt er een melding bovenaan je nieuwslijst, samen met een nieuwe knop om je privacy-instellingen te bekijken. Zelfs al werden je gegevens niet gestolen, dan is het nog altijd een uitstekend moment om die instellingen na te kijken.

Wanneer je data niet gestolen werd, krijg je een melding te zien zoals de smartphone links hieronder. Hebben ze je Facebook-gegevens wel misbruikt? Dan krijg je een grotere melding zoals de smartphone rechts hieronder.

Gezien de 2,2 miljard Facebookgebruikers zullen de meeste de linkse melding krijgen. Ondanks dat je gegevens niet werden gekaapt, klik je toch best op de knop apps & websites om te zien welke diensten je Facebookgegevens mogen bekijken.

Facebook heeft de afgelopen weken heel wat klappen gekregen sinds een klokkenluider het datamisbruik bij Cambridge Analytica aan het licht bracht. Die dienst zou de Amerikaanse verkiezingen hebben beïnvloed, in het voordeel van Donald Trump. Na dit nieuws, blijkt dat de informatievergaring niet eens zo complex is.

Afgelopen weekend heeft Facebook nog twee andere bedrijven afgesloten van zijn diensten: CubeYou misbruikte je informatie bij een quiz terwijl het Canadese AggregateIQ ook gegevens vergaarde van gebruikers die hun app toegang gaven. De Canadese overheid heeft trouwens een onderzoek geopend naar die laatste om na te kijken of ze niet vervolgd kunnen worden.

Als je ooit een ‘personaliteitsquiz’ hebt afgenomen op Facebook, is de kans groot dat je Facebook-gegevens werden buitgemaakt. Let hier in de toekomst goed op en analyseer telkens welk bedrijf achter de quiz zit en wat zij hoofdzakelijk doen. Een gewaarschuwd man is er twee waard.