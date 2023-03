De Consumentenbond en de Data Privacy Stichting (DPS) starten een nieuwe rechtszaak tegen Facebook. Volgens de aanklagers zou Facebook jarenlang persoonsgegevens van gebruikers naar de VS hebben doorgesluisd, die daardoor toegankelijk waren voor Amerikaanse inlichtingendiensten.

Volgens de Consumentenbond en DPS is Facebook tot twee keer toe door het Europese Hof van Justitie op de vingers getikt vanwege privacyschendingen. Facebook bleef desondanks doorgaan met het doorsturen van persoonsgegevens van Europese eindgebruikers naar de VS.

Vanwege de Patriot Act hadden Amerikaanse inlichtingendiensten toegang tot deze gegevens. Dit is volgens beide organisaties een grove schendig van de privacy en in strijd met de binnen de EU geldende GDPR-wet- en regelgeving.

Nieuwe actie

De belangenorganisaties stappen daarom opnieuw naar de Nederlandse rechter en willen een schadevergoeding eisen. Nederlandse consumenten die tussen 1 april 2010 en 1 januari 2020 een Facebook-account hadden en voor schadevergoeding in aanmerking willen komen voor het ongeoorloofde gebruik van hun persoonlijke data, kunnen zich bij de Consumentenbond melden.

Ook consumenten die na 25 mei 2018 een Facebook-account of een Instagram-account hadden en compensatie willen voor het doorsturen van hun gegevens naar de VS, kunnen zich daar aanmelden. Het is mogelijk zich voor één of voor beide claims aan te melden.

Eerdere rechtszaak

De nieuwe rechtszaak volgt op een eerdere rechtszaak van beide belangenbehartigers tegen Facebook over het verkeerde gebruik van persoonsgegevens. Facebook verzamelde jarenlang privégegevens van gebruikers en hun Facebook-contacten. Deze data werden vervolgens zonder toestemming tegen betaling beschikbaar gesteld aan derden. Ook werden Facebook-gebruikers misleid door essentiële informatie over het gebruik van de gegevens achter te houden.

De Nederlandse rechter stelde de Consumentenbond en de DPS onlangs in het gelijk. In de ogen van de rechter handelde Facebook Ierland, waar het Europese hoofdkantoor is gevestigd, onrechtmatig bij de verwerking van deze gegevens.

