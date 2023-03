De Ierse privacywaakhond heeft Facebook al meer dan een jaar in het vizier en een besluit dreigt.

Een nieuw Data Privacy Framework (DPF), ontworpen om de veilige overdracht van persoonsgegevens van EU-burgers naar de VS te vergemakkelijken, kan te laat in werking treden om Facebook te redden van een opschorting van zijn trans-Atlantische gegevensstromen, meldt Reuters.

Helen Dixon, de Ierse Data Protection (DPC) werkt samen met EU-collega’s aan een verbod op het wettelijke voorschrift dat Facebook gebruikt om Europese gebruikersgegevens door te geven. Het verbod moet worden ingesteld vanwege de Europese bezorgdheid dat Amerikaanse inlichtingendiensten toegang zouden kunnen krijgen tot de data van burgers als gevolg van Amerikaanse wetgeving zoals de CLOUD Act.

In een interview met Reuters zei Dixon dat het verbod medio mei van kracht zou kunnen worden, terwijl een nieuw EU-VS DPF, dat een alternatieve basis voor de doorgifte zou bieden, mogelijk pas later zal worden bekrachtigd.

Het nieuwe kader ligt momenteel onder vuur van EU-groepen zoals de European Data Protection Board (EDPB), die een niet-bindend advies heeft uitgebracht waarin staat dat het voorgestelde pact niet ver genoeg gaat om de privacyrechten van de Europeanen te beschermen.

Bovendien werden twee eerdere pacten tussen de VS en de EU, Safe Harbour en Privacy Shield, door het Europees Hof van Justitie verworpen omdat ze “niet toereikend” waren om de door de GDPR-wetgeving van de EU vereiste gegevensbescherming te bieden.

Komt erop aan

Dixon, die Facebook al meer dan een jaar in het vizier heeft, was niet optimistisch over de kansen van Facebook. Toen haar werd gevraagd of het verbod nog voor het DPF in werking zou treden, antwoordde ze: “Daar is zeker een kans op. Meer dan een kans, zou ik zeggen.”

Dixon is als Europese toezichthouder verantwoordelijk voor grote Amerikaanse techbedrijven als Apple, Google en Twitter, die hun regionale hoofdkantoren in Ierland hebben. “Ze zouden heel dicht bij elkaar kunnen zitten qua tijdlijn of het opschortingsbevel van de DPC zou al eerder in werking kunnen treden,” vervolgde Dixon. “Het komt erop aan.”

Dixon kan het verbod inderdaad al in mei uitvaardigen, terwijl het verdrag tussen de EU en de VS er misschien pas in de zomer aankomt. “Ze hebben het nog steeds over juli,” zei Dixon.

De opschorting van Facebook zou een precedent kunnen scheppen voor andere bedrijven, aldus Reuters.

Tip: Betaald abonnement voor Facebook en Instagram op komst