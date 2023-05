Data is een cruciaal component dat wel eens je volgende grote innovatie aan kan drijven. Tegelijkertijd is data ook een wereldwijd doelwit van cyberaanvallen, met maar liefst 19 ransomware-aanvallen per minuut. De behoefte aan goede data security en management is daarom groot.

Tijdens Cohesity Catalyst, de virtuele conferentie over data security en management, zullen visionairs uit de sector, productexperts van Cohesity en partners je helpen je voor te bereiden op een onvoorspelbare toekomst. Ook leer je de waarde van gegevens te ontsluiten, veilig en eenvoudig.

Het evenement vindt plaats van 24 mei tot en met 26 mei. Doe mee en:

Leer hoe AI kan worden gebruikt voor zakelijke doeleinden, waardoor de efficiëntie en gebruikerservaring in verschillende applicaties worden verbeterd

Zie hoe Infrastructuur Operations en Security Strategy top of mind zijn en invloed hebben op de toekomst van je bedrijf

Verdiep je expertise met hands-on technische labs op afstand

Neem deel aan gratis Cohesity-certificeringsexamens (ter waarde van 150 dollar waarde per examen!)

Kom in contact met productexperts en hoor als eerste wat er nieuw is – en wat er komen gaat

Ontmoet visionairs uit de branche, collega’s op het gebied van security en IT en partners van Cohesity

Breid je strategische toolkit uit voor data security en -management

Tip: Waarom moet je Microsoft 365-data beschermen?