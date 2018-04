Europol maakt einde aan DDoS-dienst WebStresser

Europol heeft WebStresser afgesloten. Dat was een populaire website waar gebruikers DDoS-aanvallen konden registeren en lanceren. In ruil daarvoor moesten ze maandelijks een bedrag van minimaal vijftien euro betalen. De site had op zijn hoogtepunt 136.000 gebruikers en is volgens het internationale agentschap verantwoordelijk voor meer dan vier miljoen DDoS-aanvallen.

Dat meldt Europol in een statement. Bezoekers van de site zullen nu zien dat WebStresser is afgesloten onder bevel van Europol, de paneuropese samenwerking van politiemachten. Dit is besloten onder de operatie Operation Power Off, waar agenten uit onder meer Nederland, Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten aan meewerkten.

Gecoördineerde actie

Meerdere admins van WebStresser zijn tegelijk opgepakt, onder meer in het Verenigd Koninkrijk, Kroatië, Canada en Servië. Agenten uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk leidden het onderzoek en droegen de verantwoordelijkheid voor het opsporen van de administrators en hun infrastructuur.

De infrastructuur van WebStresser, die zich onder meer in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten bevond, is ook afgesloten. Europol laat ook weten dat er “nog meer maatregelen” genomen zijn tegen de voornaamste gebruikers van de site. Zij zouden de meeste aanvallen gelanceerd hebben de afgelopen jaren.

Welke maatregelen er precies tegen deze gebruikers genomen zijn is niet bekend gemaakt. Wel liet Europol weten dat de betreffende gebruikers zich bevonden in Nederland, Italië, Spanje, Kroatië, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada en Hong Kong. Hierme komt er een einde aan een site die sinds 2015 al actief was.

Vooral gaming servers

John Fokker, Head of Cyber Investigations bij McAfee, liet in een reactie op het nieuws weten dat de aanvallen vaak gericht zijn op gaming servers. Volgens Fokker worden deze aanvallen steeds populairder, mede doordat het erg eenvoudig wordt gemaakt door webdiensten als WebStresser, om de aanvallen uit te voeren.