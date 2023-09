Microsoft zet een tijdlijn uit om third-party printerdrivers uit Windows Update te halen. De tijdlijn loopt tot 2027, wanneer deze derde partijen de updates via een ander kanaal zullen moeten aanbieden.

Microsoft wil afstappen van de verouderde manier waarbij printerfabrikanten eigen updates uitbrengen voor printerdrivers. Het stelt een universele printerdriverstandaard daarvoor in de plaats.

Einddatum 2027

Om printerfabrikanten aan te moedigen de universele printerdriverstandaard te omarmen, besluit Microsoft vanaf 2027 een einde te maken aan third-part printerdrivers in Windows Update. Het tekent het einde van de ondersteuningsperiode voor verouderde v3- en v4-Windowsprinters. In de blog geeft de Windows-bedenker nog aan dat de einddatum nog kan verschuiven.

Dat is het eindpunt van de tijdlijn die aanvangt in 2025. Over anderhalf jaar zal het techbedrijf alvast geen nieuwe printerdrivers meer doorzetten naar Windows Update. Printerdrivers die al zijn ingeschreven in de tool, kunnen dan wel nog updates ontvangen. Vanaf 2027 komt daar een einde aan en zijn alleen beveiligingsgerelateerde-updates nog toegestaan. De updates zullen dan door de printerfabrikant op een alternatieve manier moeten worden aangeboden aan de klant.

Mopria-standaard

De universele printerdriverstandaard die Microsoft op deze manier extra aandacht wil geven is Mopria. De standaard bestaat al sinds 2013 en werd gedragen door Canon, HP, Samsung en Xerox. Microsoft sloot zich later aan bij de alliantie, net als Epson, Lexmark en Adobe.

Mopria is sinds Windows 10 21H2, uitgegeven in het najaar van 2021, in het besturingssysteem van Microsoft. “Hierdoor hoeven printerfabrikanten niet meer hun eigen installatieprogramma’s, stuurprogramma’s, hulpprogramma’s, enzovoort te leveren”, stelt de techgigant.

