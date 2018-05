Microsofts populairste serverproduct ooit draait op Linux

SQL Server voor Linux, met R en Python geïntegreerd, is Microsofts meest succesvolle serverproduct ooit. Dat verklapt John Chirapurath, algemeen directeur van Azure Data bij Microsoft, in een interview met The Register tijdens Build 2018.

“Het is het meest succesvolle serverproduct dat we ooit hebben gelanceerd wat downloads betreft,” zegt Chirapurath. “Onze typische downloadvolumes zitten in de honderdduizendtallen. We kijken aan tegen zeven miljoen downloads.”

Onder oud-CEO Steve Ballmer had het nooit denkbaar geweest dat Microsoft Linux zou omarmen. De man noemde het ooit zelfs een kanker, maar heeft die mening ondertussen herzien. Onder het bewind van huidig CEO Satya Nadella wordt een andere koers gevaren en is er wel plaats voor Linux en openbronsoftware binnen het Microsoft-schip.

Linux

In 2016 lanceerde de reus uit Redmond SQL Server voor Linux en tegen eind 2017 draaide meer dan 40 procent van de virtual machines in de Azure-cloud op het open source besturingssysteem. Microsoft ondersteunt vandaag een half dozijn Linux-distributies op Azure. Vorige maand lanceerde het zelfs een eigen Linux-besturingssysteem: Azure Stack OS.

Microsoft houdt niet langer angstvallig vast aan het eigen Windows – recent vond nog een flinke reorganisatie plaats in het Windows-team. Het bedrijf richt zich in plaats daarvan op het aanbieden van zijn diensten op zo veel mogelijk verschillende platformen. Die nieuwe richting legt het bedrijf duidelijk geen windeieren. De financiële resultaten voor het eerste kwartaal van 2018 overtroffen de verwachtingen en stuwden het beursaandeel van Microsoft flink de hoogte in.