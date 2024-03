Microsoft komt met consumentenversies van de Surface Pro 10 en Surface Laptop 6. Het bedrijf onthult deze tijdens een besloten evenement op maandag 20 mei, voorafgaand aan de jaarlijkse conferentie Microsoft Build. De apparaten draaien op Qualcomm’s nieuwste Snapdragon X Elite processors. Ook bevatten ze gespecialiseerde NPU’s voor het uitvoeren van AI-taken in Windows 11.

De CPU is ontworpen door Nuvia. Deze chipmaker is in 2021 door Qualcomm overgenomen voor 1,4 miljard dollar (destijds zo’n 1,2 miljard euro). De processor is gecombineerd met een geïntegreerde grafische processor en een versneller voor kunstmatige intelligentie. Qualcomm zegt dat de AI-accelerator de X Elite in staat stelt grote taalmodellen te draaien tot wel 13 miljard parameters.

Eerder werd al bekend dat Microsoft nieuwe versies van zijn Surface-laptops voor de zakelijke markt zou presenteren tijdens een ‘digitaal evenement’ op 21 maart. Behalve een OLED-scherm voor de Surface Pro, een aangepast ontwerp en nieuwe processors is de grootste vernieuwing dat dit de eerste AI-pc’s zijn van het bedrijf.

Beide modellen Surface-laptops zijn uitgerust met een Neural Processing Unit (NPU) om AI-taken via Copilot efficiënt op te pakken. Verdere vernieuwingen zijn een haptische touchpad voor de Surface 6 en een ingebouwde NFC-lezer voor de Surface 10 Pro.

Microsoft Build

Tijdens het besloten evenement op 20 mei komen ook andere onderdelen van Microsofts AI-offensief aan bod, waaronder Copilot. Microsoft introduceerde onlangs een Copilot Pro-abonnement waarmee Microsoft 365-gebruikers voor 20 dollar per maand betere prestaties en geavanceerde AI-functionaliteit krijgen. Dat verliep bij de start lang niet zo snel als gehoopt. Deze dienst is overigens nog niet officieel in Nederland beschikbaar.

Microsoft Build is een jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars en software-engineers. Het bedrijf grijpt dit evenement vaak aan om nieuwe producten, technologieën en ontwikkelingen binnen het Microsoft-ecosysteem aan te kondigen. Build vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 23 mei in Seattle, met een deels online aanbod aan content.

Lees ook: Microsoft onthult nieuwe Surface-laptops met AI op 21 maart