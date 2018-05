LeaseWeb neemt hosting provider ServInt over in Amerika

De Amerikaanse tak van LeaseWeb, LeaseWeb USA, kondigt de overname van ServInt aan. Deze partij specialiseert zich in web hosting en managed hosting services voor cloud IT-activiteiten in Northern Virginia, waardoor de mogelijkheden van LeaseWeb in de Verenigde Staten vergroten. Het is niet bekend hoeveel LeaseWeb voor ServInt betaalt.

De cloud service provider wil een wereldwijd leidende speler worden op het gebied van cloud computing en hosting. Uitbreiding van het aantal datacenters en klanten in de VS is onderdeel van deze ambitie. Met de overname wordt tevens kennis van de snel groeiende managed services-markt in huis gehaald. Voor de huidige klanten van ServInt komt het dienstaanbod van LeaseWeb en zijn wereldwijde netwerk met 19 datacenters op vier continenten direct binnen handbereik.

Naast webhosting biedt ServInt oplossingen voor publieke, private en hybride clouds, waaronder Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud. Alle werknemers van ServInt gaan over in het LeaseWeb USA-team. Door gebruik te maken van hun kennis wil LeaseWeb USA goed inspelen op de vraag van Amerikaanse klanten naar betaalbare managed hosting services.

Verleden

ServInt-CEO Reed Caldwell legt uit dat de twee bedrijven in veel opzichten sterk op elkaar lijken. Beide partijen zagen in de jaren negentig de potentie van het internet en besloten een bedrijf in deze markt te starten. Caldwell verzekert dat dat klanten van ServInt toegang blijven behouden tot dezelfde experts en diensten waaraan ze gewend zijn.

Voor LeaseWeb is het alweer de derde overname in Amerika sinds het die markt in 2011 betrad. Naast organische groei werden Shore.net (in 2013) en de Nobis Technology Group (in 2016) overgenomen.