Laatste details en prijs OnePlus 6 lijken gelekt te zijn

Komende woensdag zal de OnePlus 6 onthuld worden. Althans, voor zover er nog iets te onthullen valt. Er zijn namelijk zoveel details en foto’s gelekt ondertussen, dat we eigenlijk weinig meer verwachten van het evenement van de Chinese smartphonemaker. Verder meldt Belsimpel dat het vanaf nu de officiële verkooppartner van OnePlus is.

De OnePlus 6 verscheen vandaag om Amazon. De pagina is ondertussen weer verwijderd, maar daarmee kon men niet voorkomen dat de laatste details uitlekten. De telefoon zal volgens de site beschikbaar worden gemaakt in twee kleuren: midnight black en mirror black. De eerste heeft een matzwarte afwerking, de tweede een weerspiegelende.

De nieuwe OnePlus

Uit de Amazon-pagina blijkt dat de 64GB-versie van de OnePlus 6 voor 519 euro over de toonbank zal gaan. De 128GB-versie kost iets meer: 569 euro. Verder laten de foto’s zien dat het apparaat, dat op een Qualcomm Snapdragon 845-processor draait, daadwerkelijk een edge-to-edge display krijgt. Er zit bovenin een notch, waar een selfiecamera ingebouwd is.

Aan de achterkant van de telefoon treffen we verder nog een dubbele camera aan en een vingerafdrukscanner. De camera heeft een 16-megapixelsensor en een 20-megapixelsensor. Daarnaast is er optische beeldstabilisatie, een portretmodus en zijn de video-opnamemogelijkheden verbeterd ten opzichte van eerdere modellen.

Op de site van Amazon lezen we verder nog dat de smartphone waterbestendig is, een hoofdtelefooningang heeft en dual-simondersteuning. Komende woensdag om 18:00 presenteert OnePlus de telefoon in Londen.

In Nederland zal het toestel een uur na de presentatie te bestellen zijn via Belsimpel, dat vanaf nu de Nederlandse verkooppartner is.