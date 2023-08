OnePlus demonstreert een functie om smartphones probleemloos in de regen te kunnen gebruiken. De functie zou onder meer werken op basis van een algoritme dat OnePlus zelf ontwierp.

OnePlus demonstreert ‘Rain Water Touch’, een functie om een nat touchscreen toch te kunnen gebruiken. Dit zou mogelijk zijn door de combinatie van een speciale chip en een speciaal ontworpen algoritme, meldt 9to5Google.

Door regen worden schermen overprikkeld. Een touchscreen vangt namelijk de elektrische signalen die een menselijke hand afgeven op om te detecteren waar de hand zich bevindt. Probleem is dat regen dezelfde signalen afgeeft.

Werken in de regen

De functie kan handig zijn voor open bouwwerven die ook regenachtige dagen moeten doorstaan, net als voor hulpdiensten en politie die bijvoorbeeld op festivals een oogje in het zeil houden. Op zonnige dagen kan Rain Water Touch zich dan weer handig bewijzen voor badmeesters. De horeca zal ook profijt hebben van de verbetering, aangezien de functie zegt ook de schermfunctionaliteit te verbeteren bij gebruik met natte handen.

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we de functie in nieuwe OnePlus-modellen voor Europa verwachten. De primeur gaat naar de Ace 2 Pro die voor de Chinese markt morgen uitkomt. Het moederbedrijf Oppo zal ongetwijfeld ook de functie in nieuwe toestellen opnemen.

