Kunstmatige intelligentie beoordeelt succesvol essays van studenten

Een gebrek aan ambitie kan je de Chinese overheid niet verwijten. Scholen in het land experimenteren nu met kunstmatige intelligentie die cijfers kan geven aan werkstukken. Eén op de vier scholen in het land, zo’n 60.000 instituten, doen er proeven mee. Gekeken wordt of het systeem het werk van studenten automatisch een cijfer kan geven, of zelfs tips kan geven voor verbeteringen waar toepasselijk.

Dat meldt de South China Morning Post vandaag. De kunstmatige intelligentie kan via online portals gebruikt worden en werkt ongeveer net als de Education Testing Service in de Verenigde Staten. Er is een ‘knowledge base’ opgezet, die de “algemene logica” en “betekenis” van essays van studenten kan beoordelen. Daarbij wordt gekeken naar stijl, structuur en de manier waarop met thema’s gewerkt wordt. Het systeem werkt in het Engels en het Chinees en kan zelfs zien wanneer een paragraaf teveel van het onderwerp afwijkt.

Automatische beoordeling

De software werkt op basis van machine learning en wordt dus vanzelf beter. Dat kan doordat de algoritmes de eigen feedback naast die van leraren legt. Zo kan gekeken worden naar de scores van leraren, suggesties en opmerkingen die zij plaatsten. Op die manier zou het systeem alleen maar beter worden.

In een proef waaraan 120 miljoen mensen meededen, was de kunstmatige intelligentie het 92 procent van de tijd eens met docenten. Maar het systeem is niet perfect en zou soms nog incorrecte beoordelingen geven. Toch hoopt men het systeem snel beter te maken, zodat er minder inconsequenties in de beoordeling van essays sluipen. Leraren zouden ook minder tijd door hoeven brengen met het beoordelen van werkstukken en zich daardoor meer kunnen richten op onderwijs.

Gebruikt voor spionage?

Het project krijgt ook fikse kritiek. De Chinese regering zou er flink mee bezig zijn. Het team dat de software heeft ontwikkeld, van de Capital Normal University, werkt ook aan diverse Chinese defensieprojecten. Daarnaast maakt het team ook allerhande soorten surveillance-programma’s voor de Chinese overheid en het leger.

Dat het project ook geheimgehouden wordt voor de leerlingen en studenten wiens werkstukken beoordeeld worden is ook niet helemaal correct volgens critici. De vrees is dat de Chinese overheid op deze manier wil zoeken naar mogelijke dissidenten.