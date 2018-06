Schiphol komt met wisselautomaat voor bitcoin en ethereum

Schiphol maakt het reizigers makkelijk. Passagiers die uit de Europese Unie trekken, kunnen hun “overgebleven euro’s” bij een automaat omwisselen voor bitcoin of ethereum. De wisselautomaat bevindt zich in vertrekhal 2.

Dat meldt Schiphol vandaag in een blog. Het gaat om een proef van zes maanden en Schiphol is naar eigen zeggen de eerste Europese luchthaven die deze dienst aanbiedt. De automaat is in samenwerking met ByeleX Data Solutions ontwikkeld; dat is een Nederlands bedrijf dat cryptovaluta-betaaldiensten aan andere ondernemingen aanbiedt.

Altijd innoveren

In een statement laat Tanja Dik, directeur van consumentenproducten en -diensten van Schiphol, weten dat de luchthaven altijd op zoek is naar manieren om te innoveren en de dienstverlening voor passagiers te optimaliseren. “Met de bitcoin pinautomaat, hopen we passagiers een nuttige dienst te bieden”.

Ze kunnen nu eenvoudig euro’s omwisselen naar de wereldwijd geaccepteerde cryptovaluta bitcoin en ethereum. Dat kan volgens Dik nuttig zijn als “het bijvoorbeeld niet mogelijk is om in hun thuisland euro’s uit te geven”. Tegelijk is het natuurlijk wel nodig voor passagiers om een wallet te hebben, al is die ook eenvoudig op te zetten via een smartphone-app.

Schiphol is overigens niet de eerste luchthaven wereldwijd die cryptovaluta op dit soort manier ondersteunt. De allereerste die dit deed was Brisbane Airport in Australië, dat afgelopen mei een soortgelijke techniek lanceerde.