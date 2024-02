ASML vindt de lijst van exportrestricties die door de tijd heen aan het bedrijf zijn opgelegd, bedrijfsrisico’s. Terwijl de impact van de coronacrisis op de chipindustrie langzaam wordt weggewerkt, zijn goede resultaten in 2024 niet verzekerd door de exportrestricties. Daarnaast neemt het bedrijf dit jaar de tijd om zich klaar te maken voor 2025 en 2026, jaren die er hoopvol uitzien.

ASML geeft aan dat het geen zekerheid kan bieden over toekomstige resultaten. Buitenstaanders voorspellen wel gunstige cijfers, doordat de chipindustrie terug op niveau komt na extreme tekorten tijdens de coronacrisis. De Nederlandse chipmachinefabrikant geeft echter aan dat het meer uitdagingen heeft.

Onzeker 2024

Zo heeft het bedrijf te maken met een steeds meer exportrestricties naar China. Dit jaar hadden die restricties alvast geen invloed. ASML deed deze uitspraken in de publicatie van zijn jaarlijkse rapport. Een omzetstijging van 30 procent haalde het bedrijf in 2023. In totaal kwam dit cijfer uit op 27,6 miljard euro. 39 miljard euro stonden daarnaast nog open aan bestellingen.

Voor 2024 zijn de verwachtingen van de chipmachineproducent voorzichtig. Ondanks de opnieuw stabiele situatie in de chipindustrie durft het de omzetverwachtingen niet te leggen boven de gehaalde resultaten in 2023.

Het houdt ook in het achterhoofd dat de relatie met Taiwan kan verslechteren als dit land onder invloed komt te staan van China. Volgens het rapport is de handel naar Taiwan goed voor 29,3 procent van de omzet. Een andere 26,3 procent kwam in 2023 binnen via China.

Dat laatste cijfer ziet ASML dit jaar dalen door de handelsrestricties. Deze restricties zijn namelijk nog maar recent uitgebreid naar DUV-machines. Voor de high-tech EUV-chipfabricagemachines gelden de beperkingen al langere tijd.

Daarnaast krijgen de chipmachines van ASML binnenkort concurrentie vanuit de hoek van Canon. Dat bedrijf verwacht dit jaar nog een nieuw aanbod aan chipmachines te leveren. De apparatuur zou bovendien goedkoper en efficiënter zijn dan deze van ASML.

Lees ook: Canon-machines worden goedkoop ASML-alternatief

Vertrouwen in 2025

Al is het bedrijf nog voorzichtig in de voorspellingen van 2024, voor de verdere toekomst durft het zich wel positief uit te laten. Dat draagt ook bij aan de voorzichtigheid in 2024, omdat het bedrijf tijd nodig zegt te hebben zichzelf voor te bereiden op de toekomst. De ambitie ligt er om 600 DUV- en 90 EUV-tools te hebben voor 2025-2026. Een nauwere samenwerking met leveranciers moet het mogelijk maken die capaciteit te verkrijgen.

“Voor het eerst in onze geschiedenis zullen we in 2024 onze eigen inventaris voorbereiden en creëren om ons voor te bereiden op de sterke stijging van de vraag die we in 2025 verwachten”, zegt Roger Dassen, CFO van ASML.

Peter Wennink, CEO van ASML, geeft drie redenen waarom het geloof in 2025-2026 zo sterk is. Zo groeit de vraag naar geavanceerde en volwassen halfgeleiders vanuit de energie- en AI-sector. Daarnaast zijn er sterke indicatoren van herstel van de halfgeleidermarkt. Wennink merkt bijvoorbeeld op: “Onze sterke orderintake in de het vierde kwartaal ondersteunt duidelijk dat er vraag is in de toekomst.” De derde reden is erg specifiek voor ASML: “Ten slotte moeten we ons voorbereiden op een belangrijke aantal nieuwe halfgeleiderfabrieken die worden gebouwd.” Er staat bijvoorbeeld een flinke uitbreiding in Berlijn voor de komende jaren op de planning.

Transitiejaar krijgt invulling

Op deze manier geeft ASML dus invulling aan zijn eerder aangekondigde ’transitiejaar’. Het transitiejaar wordt verder aangezwengeld door het afscheid van CEO Peter Wennink. Dat gebeurt omdat zijn termijn erop zit. Hij wordt in april opgevolgd door de Franse Christophe Fouquet. Fouquet werkt zelf al vijftien jaar bij ASML.

Nog een laatste onzekerheid voor 2024 komt ASML in eigen land tegen. Daar zet een streng voorgesteld immigratiebeleid mogelijks de rem op de aanwerving van buitenlands talent. Dat talent is echter nodig voor blijvende ontwikkeling. Om die reden liet het bedrijf al weten naar het buitenland te zullen vertrekken, als dat nodig blijkt te zijn.

Lees ook: ASML mogelijk naar andere Europese landen door overheidsbeleid

Bovendien is de Nederlandse regering doorgaans erg volgzaam naar de Amerikaanse sancties toe. Dat terwijl de exportrestricties op Europees niveau wel eerder al werden bekritiseerd. Bepaalde exportrestricties zouden zelfs niet toegestaan zijn volgens het internationale recht. Volgens de voorzitter van de commissie internationale handel zijn er geeft dat aanleiding tot onderhandelingen met Amerika. Van concrete reactie op de Amerikaanse exportrestricties lijkt nog maar weinig terecht te zijn gekomen.