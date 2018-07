De Telegraaf bood Kaspersky deal aan om lasterzaak te voorkomen

Afgelopen maandag stonden de Russische beveiligingsfirma Kaspersky Lab en de Telegraaf Media Groep (TMG) tegenover elkaar in de rechtbank in Amsterdam. Dat naar aanleiding van een artikel dat in De Telegraaf gepubliceerd werd over de vermeende hack van servers van het bedrijf. Tijdens de zitting bood de TMG om een vervolgartikel te schrijven waarin uitgelegd wordt dat er toch geen hack plaatsvond.

Dat meldt de site Nu.nl op basis van een statement van TMG-advocaat Bas Le Poole. Twee weken nadat Kaspersky De Telegraaf aanklaagde voor laster, blijkt dat de TMG geprobeerd heeft de zaak te voorkomen middels dit aanbod. Het artikel was bedoeld als een oplossing voor het geschil en het aanbod geldt, zo vertelde Le Poole in de rechtbank, nog steeds.

Rectificatie geëist

Kaspersky eist een rectificatie vanaf de kant van De Telegraaf van het artikel. Het betreffende artikel is een profielschets van hacker Rian van Rijbroek. Zij zou succesvol het computernetwerk van “een wereldberoemd Russisch softwarebeveiligingsbedrijf” gehackt hebben en daarbij ontdekt hebben dat een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal actief is voor “de Russen”.

Volgens Kaspersky is het artikel van De Telegraaf erg schadelijk voor de reputatie van de beveiligingsfirma. “Als je niet eens je eigen netwerk kunt beveiligen”, waarom zou een klant daar dan wel op vertrouwen, vroeg Kaspersky-advocaat Olaf Trojan in de rechtbank. Om die reden wordt er dan ook een rectificatie geëist.

Het conceptartikel

De Telegraaf bood, om de zaak te voorkomen, een conceptartikel aan, waarin bepaalde zaken teruggenomen werden. In het artikel werd gesuggereerd dat Rian van Rijbroek haar claims terugtrok en dat de krant verslag deed van de feiten. Dat is voor Kaspersky niet genoeg; de rol van de krant zelf in dit geheel zou meer naar voren moeten komen.

Maar precies dat ziet de krant dan weer niet zitten. Dat vooral omdat De Telegraaf in het artikel wilde illustreren hoe overdreven de beweringen van hacker Van Rijbroek waren. Nadat zij in een uitzending van actualiteitenprogramma Nieuwsuur door de mand viel, volgde namelijk de profielschets.

Op 16 juli doet de rechter uitspraak in de zaak.