Britse inlichtingendienst niet overtuigd van veiligheid Huawei-producten

Zijn Chinese bedrijven wel neutraal? Of worden ze gebruikt door de overheid om andere landen te bespioneren? Dat is een vraag die westerse overheden zich stellen bij diverse grote Chinese ondernemingen. Eén daarvan is Huawei, dat volgens de Britse veiligheidsdienst wellicht niet zuiver is.

Dat blijkt uit een rapport dat de Britse inlichtingendienst GCHQ heeft laten opstellen over mogelijke spionage door Chinese bedrijven. Huawei Technologies werd er in Australië en de Verenigde Staten al van beschuldigd spionage door de Chinese overheid te faciliteren en krijgt nu dus met nog meer beschuldigingen te maken.

Bedreiging voor de nationale veiligheid

Het rapport werd vrijgegeven nadat persbureau Reuters van diverse bronnen binnen de inlichtingendienst te horen kreeg dat er geen volledige garanties gegeven konden worden als het aankomt op de vraag of Huawei géén bedreiging vormt voor de Britse nationale veiligheid. Er zou sprake zijn van bepaalde “tekortkomingen” in de processen van Huawei, die risico’s in de Britse telecommunicatienetwerken hebben blootgelegd.

In het rapport wordt wel gesteld dat het Huawei Cyber Security Evaluation Centre (HCSEC) redelijk goed werkt, al zijn de mogelijkheden voor medewerkers van de HCSEC om controles uit te voeren soms beperkt. Dat terwijl de HCSEC in 2010 door het Chinese bedrijf opgezet werd nadat de Britse overheid vermoedens uitte dat Huawei mogelijk een veiligheidsrisico voor de Britse nationale infrastructuur zorgde. De HCSEC is een soort raad van toezicht, waar ook de veiligheidsdiensten in zitten.

Geen kwetsbaarheden

Het Chinese bedrijf, dat overigens ’s werelds grootste producent van telecomapparatuur is, laat weten dat het blij is met de terugkoppeling van de GCHQ. Er zou ruimte voor verbetering zijn en het bedrijf is “toegewijd aan het aanpakken van deze problemen”. Verder benadrukt Huawei dat het “hier actief mee aan de slag” gaat.

Huawei stelt ook dat er nooit kwetsbaarheden in zijn apparatuur gevonden is. Het zegt een privébedrijf te zijn dat niet gecontroleerd wordt door de Britse overheid. Toch zijn niet alle landen daarvan overtuigd en dat vormt een probleem, want het bedrijf is uiteraard hiervan afhankelijk voor zijn omzet.